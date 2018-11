﻿ ГПСС включит сигналы тревоги по всей Латвии, Mixnews.lv

Общество |

В понедельник, 26 ноября, в 10:30 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) по всей Латвии на три минуты включит сирены тревоги, об этом ГПСС сообщает в своем Twitter.

Pirmdien, 26.novembrī no plkst. 10.30 līdz 10.50, VUGD visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu to darbību, konstatētu bojājumus vai traucējumus un pārbaudītu to skaņas signāla dzirdamību. Plašāk šeit: https://t.co/gb3XRL2NXU pic.twitter.com/DOdmDpI4ii