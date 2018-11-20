﻿ ГПСС включит сигналы тревоги по всей Латвии, Mixnews.lv

ГПСС включит сигналы тревоги по всей Латвии (3)

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Общество | 20 ноября 2018 года, 21:33

В понедельник, 26 ноября, в 10:30 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) по всей Латвии на три минуты включит сирены тревоги, об этом ГПСС сообщает в своем Twitter.

Как сообщается, это будет сделано, чтобы проверить работу системы гражданской сигнализации и оповещения, а также, чтобы констатировать повреждения сирен и убедиться в том, что сигнал хорошо слышен.

У жителей нет причин для тревог, ничего предпринимать не нужно.

Сирены нужны для того, чтобы в случае необходимости быстро сообщить жителям о том, что произошла природная или техногенная катастрофа, или же существует риск, что произойдет что-то подобное.

ГПСС напоминает, что в случаях, если жители не предупреждены о проверке сирен, то они узнают о тревоге, включив радио или телевизор, которые будут транслировать информацию о возможной угрозе и давать рекомендации о том, как себя вести в этой ситуации.

Фото из Twitter

Комментарии 3
Latviešu Patriots38 минут назад
Ļoti labi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests strādā! Malači!
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Latviešu Patriots6 минут назад
Tev jumts brauc Ha Ha Ha
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ха ха ха8 минут назад
Шо? Опять тренировка очередной оккупации? Путин идет?
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