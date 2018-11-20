﻿ На Центральном рынке закроют молочный павильон, Mixnews.lv

На Центральном рынке закроют молочный павильон (2)
Общество | 20 ноября 2018 года, 17:55
30 ноября молочный павильон Рижского Центрального рынка прекратит свое существование, однако свои двери вместо него откроет реконструированный гастрономический павильон. Об этом пишет Latvijas Avīze.
В новом павильоне покупателям будет доступен широкий ассортимент бакалейных товаров, а также там откроется фуд-корт, где можно будет отведать блюда из 30 стран мира.
Все действующие договоры с арендаторами молочного павильона будут расторгнуты 30 ноября. После этого все желающие арендаторы смогут подать заявку на аренду места для торговлю в одном из других павильонов рынка.
Фото: flickr.com
Тас ир Бнивиба ун нэаткариба!Лай дзиво наша Латвиаша!!!!
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Кус марин тохас!
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