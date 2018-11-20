﻿ Пропавший в Берлине латвиец так и не найден: поиски продолжаются, Mixnews.lv

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26-летний латвиец Владислав Малиновскис, который пропал без вести в конце августа в Берлине, до сих пор не выходил на связь с близкими, сообщает Bezvests.lv.

Со слов родственников парня известно, что с 24 августа 2018 года Владислав перестал выходить на связь с родными, хотя до этого регулярно созванивался и общался с ними и по телефону, и в социальных сетях. Незадолго до пропажи он сообщил, что потерял телефон.

Bezvests.lv отмечает, что, возможно, у парня при себе у него был рюкзак. Обычно он носит его с собой.

ПРИМЕТЫ: рост 192 см, худощавый, волосы русые, возможно, носит бороду. На левом предплечье и по всему телу есть татуировки.

Bezvests.lv просит всех, кто видел молодого человека, связывался с ним или что-то знает о его возможных перемещениях, срочно сообщать в организацию по телефону 22 084 084 или в полицию по номеру 110.

Фото: facebook.com/bezvests.lv