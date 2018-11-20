﻿ Минсообщения требует у Pasažieru vilciens объяснить хаос после салюта, Mixnews.lv

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Министр сообщения Улдис Аугулис запросил Pasažieru vilciens подробные разъяснения ситуации, возникшей на Рижском центральном железнодорожном вокзале после праздничного светового шоу вечером 18 ноября, сообщила представитель министерства Ивета Канцена.

Минсообщения не удовлетворено ситуацией, возникшей из-за того, что Pasažieru vilciens не рассчитывало на такой большой поток потенциальных пассажиров после праздничного фейерверка, и развитием событий на вокзале и в поездах.

Предприятие должно подготовить конкретный план мер по обеспечению надежных пассажироперевозок после таких крупномасштабных мероприятий, добавила Канцена.

Pasažieru vilciens вечером 18 ноября после праздничного светового шоу на набережной 11 ноября было готово перевезти 6000 пассажиров, а желающих воспользоваться услугами предприятия оказалось более 10 тысяч, включая жителей микрорайонов Риги, и такой большой поток пассажиров предусмотрен не был, сообщила представитель предприятия Агнесе Лиците.

Напомним, пользователи в соцсетях сообщили, что во время и после салюта в честь столетия Латвии на набережной 11 ноября образовалась сильная давка из-за большого скопления народа. Также большое скопление людей наблюдалось на станциях Центрального вокзала.

Фото: flickr.com/skinka1307