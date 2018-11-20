﻿ Bezvests.lv продолжает тренировки: собак обучили поискам пропавших людей, Mixnews.lv

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В понедельник, 19 ноября, кинологи добровольной организации Bezvests.lv провели очередную тренировку по поиску пропавших людей. В этот раз она прошла в рижском микрорайоне Зиепниеккалнс, пишет Bezvests.lv.

Как сообщает организация, праздничный выходной после столетия Латвии добровольцы использовали для отработки навыков поисковых собак организации - немецкой овчарки Каспера, кане-корсо Джедая (собаки кинолога Ирины Дегорски), немецкой овчарки Декамерона (владельцы - добровольцы Константин Михайлов, Евгения Кучина) и Нико (хозяин - доброволец Интс Юрьянс).

Кинолог Bezvests.lv Ирина Дегорска отметила, что тренировка прошла успешно, несмотря на нелегкие задачи для собак.

"В приятной, дружелюбной обстановке учили собак поискам пропавших людей в непростых городских условиях. Учили четвероногих поисковиков брать верное направление, ориентироваться на перекрестках. Собакам приходилось преодолевать естественные инстинкты - желание поближе познакомиться с себе подобными, а также поохотиться на птиц и окрестных кошек. При этом четвероногим добровольцам успешно удавалось находить людей в переполненной запахами сложной среде", - рассказала кинолог.

По ее словам, 19 ноября на улицах было особенно много людей и машин, поэтому достижения собак особенно ценны.

Декамерон справился с бурными эмоциями, Нико успешно прошел лабиринт - впервые в жизни, Джедай был активен и уверен в своих силах, спокойно и методично шел к цели, отмечает Bezvests.lv .

Каспер успешно справился с непреодолимым желанием внедриться в колонию кошек - они вдруг стали для него прозрачными. Пес игнорировал и собак, которых на улицах сегодня было особенно много.

По словам организации, жители Зиепниеккалнса с интересом наблюдали за учениями, некоторые даже пожелали в будущем присоединиться со своими домашними любимцами.

Напомним, поисковая организация Bezvests.lv действует благодаря личному вкладу самих добровольцев и личных вложений в поисковое дело, а также за счет пожертвований неравнодушных людей.

Фото: Bezvests.lv