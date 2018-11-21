﻿ Центральный рынок: молочный павильон закроют на время ремонта, Mixnews.lv

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Молочный отдел Рижского Центрального рынка не прекращает своё существование, а лишь закрывается на косметический ремонт. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал представитель Центрального рынка Александр Шунин.

Ранее прозвучала информация о том, что молочный павильон закрывается. По словам Шунина, в отделе будет проведен ремонт, поскольку туда на время переедет рыбный павильон.

"Павильон закрывается потому, что ему необходим косметический ремонт в связи со скорым переездом в него - временным - "рыбников". Рыбный будет реконструирован, после чего вся профильная продукция "переплывёт" обратно; тогда-то по-настоящему начнётся ремонт Молочного. Куда, по окончании ремонта, вернутся молочники. На время этой рокировки всем и каждому торговцу предложена помощь в подборе временного места торговли. На этом всё", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что все действующие договоры с арендаторами молочного павильона будут расторгнуты 30 ноября. После этого желающие арендаторы смогут подать заявку на аренду места для торговли в одном из других павильонов рынка.

Фото: flickr.com