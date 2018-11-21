﻿ Черная дата: исполняется пять лет Золитудской трагедии, Mixnews.lv

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Сегодня, 21 ноября, исполняется пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии сегодня состоится памятное мероприятие.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин трагедии считается нарушение строительных норм.

В 17.44 - в ту минуту, когда рухнула крыша супермаркета – будут названы имена всех 54 погибших, после чего присутствующие почтят их память минутой молчания.

В связи с пятой годовщиной со дня трагедии в Золитуде, радио Baltkom проведет программы, приуроченные к событию. С 8.00 до 10.00 выйдет спецвыпуск "Утро на Baltkom". С 11.00 до 14.00 подключайтесь к программе "Круглый стол", а с 16.00 до 19.00 - к "Вечернему Интерактиву", посвященному Золитудской трагедии.

Напомним, прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 миллионов евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой.

Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.