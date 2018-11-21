﻿ Пациенты по полгода ждут в очереди на магнитный резонанс, Mixnews.lv

Пациенты по полгода ждут в очереди на магнитный резонанс (10)

фото

Общество | 21 ноября 2018 года, 08:31

В Северо-Курземской региональной больнице очередь на магнитный резонанс, который является одним из самых востребованных в сфере диагностики, составляет примерно шесть месяцев, пишет портал rus.tvnet.lv .

В больнице прошел информационный день, в рамках которого пациентам пояснили, что на срок ожидания влияют время приема специалиста, спрос, обеспечение устройств, а также число специалистов. Кроме того, важным фактором, влияющим на длину очереди, является загруженность помещений, поскольку в разное время в одном помещении принимают специалисты разных профилей.

На данный момент одной из самых востребованных консультаций в Северо-Курземской региональной больнице является консультация офтальмолога или глазного врача, и время ожидания составляет, в среднем, четыре месяца.

С октября в Курземский глазной центр привлечены два новых офтальмолога, к которым пациенты могут попасть в течение месяца, кроме того, снизилось время ожидания на оплаченные государством услуги офтальмолога.

В сфере диагностики одной из самых востребованных услуг является магнитный резонанс, ожидание которого сейчас составляет шесть месяцев. В данный момент в очереди для получения оплаченной государством услуги находятся 825 человек.

Фото: pixabay.com

Комментарии 10
kentavrs2 часа назад
Как говорят в Одессе, я дико извиняюсь, но у меня вскочил один вопрос - а, простите, за чьи деньги куплено и содержится это дорогостоящее оборудование и с каких шишей оплачиваются спецы по обслуживанию этого оборудования? и в чей карман капают денежки за платный прием. Сам с этим столкнулся - по записи через ... если наличкой - заходи, сейчас только очередника выпнем.
Ответить
yes3 часа назад
легче в Беларусь сьездить, там дешевле и без всяких очередей, медицина там на высоте
ток визу сделать
Ответить
Haha3 часа назад
Par maksu pēc nedēļas.
1
Ответить