﻿ В Латвии сохраняется небольшой мороз, Mixnews.lv

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В среду утром температура воздуха в Латвии составляет 0..-3 градуса, только на побережье Курземе немного теплее - +2..+4 градуса, свидетельствует метеорологическая информация.

Днем ожидается преимущественно пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег или моросящий дождь, возможен туман.

Температура воздуха повысится до -1..+4 градусов.

В Риге временами возможны небольшие осадки, температура воздуха составит 0..+1 градус.