﻿ Необоснованный вызов "скорой" станет еще дороже, Mixnews.lv

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Плата за необоснованный вызов медиков Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) будет повышена на 40%, постановило в среду правительство.

Сейчас плата за необоснованный вызов СНМП составляет 40,14 евро, после повышения она составит 56,56 евро. С 93,91 евро до 133,39 евро будет повышена плата за вызов бригады СНМП к иностранцу, не получающему оплаченные из госбюджета услуги здравоохранения, вырастут также цены на остальные платные услуги СНМП.

Минздрав отмечает, что изменения касаются небольшой части оказываемых СНМП услуг. Сейчас, например, СНМП выписывает в среднем 12 счетов в день за вызовы в случаях, когда здоровье или жизнь пациента не находятся в опасности, и он мог бы получить медицинскую помощь у семейного врача.

Изменения в прейскуранте платных услуг не относятся к выполнению основных функций СНМП - оказанию жителям неотложной медицинской помощи в случаях тяжелых, угрожающих жизни проблем со здоровьем, подчеркивает Минздрав.

Большинство оказываемых СНМП платных услуг - это услуги по заказу учреждений, предприятий и организаций. Лишь в редких случаях (примерно 1% всех вызовов) СНМП оказывает платные услуги также жителям, но договоренность об этом достигается еще до выезда бригады СНМП на вызов. С учетом оперативной ситуации СНМП вправе отказать в оказании платной услуги, пояснили в Минздраве.

Согласно положению, СНМП оказывает жителям неотложную медицинскую помощь на добольничном этапе в случае тяжелых, угрожающих жизни проблем со здоровьем, и в таких случаях помощь обесп

Как отмечает Министерство здравоохранения, цены на оказываемые СНМП платные улуги не менялись несколько лет и основаны на расчетах, сделанных в 2011 году.

В 2017 году СНМП пересмотрела расценки на услуги в соответствии с фактическими ценами и заключила, что по сравнению с 2011 годом они повысились на 37,7%, а зарплаты - на 47,2%.

Одновременно прейскурант платных услуг планируется уточнить, исключив из него услуги, которые не были востребованы в течение последних трех лет, и дополнив его новыми актуальными услугами.

Влияние этих изменений на госбюджет в этом году составит 15 904 евро, в 2019 году и в последующие годы - 47 716 евро в год.