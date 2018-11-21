﻿ Исследование: почти четверть населения России живет в бедности, Mixnews.lv

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Исследование: почти четверть населения России живет в бедности (28)

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Общество | 21 ноября 2018 года, 16:25

В России 22 процента населения живет в бедности и может позволить себе только минимальный набор базовых продуктов. Об этом говорится в исследовании потребительского благополучия россиян РАНХиГС.

Как заявил РБК старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов, люди, находящиеся в зоне бедности, зачастую вынуждены выбирать — купить минимальный набор самых простых продуктов (картофель, морковь, хлеб) или купить самые дешевые, но необходимые лекарства.

В зоне потребительского риска оказались 35,6 процента россиян — они могут себе позволить нормально питаться и покупать повседневную одежду. В то же время они сталкиваются с трудностями при приобретении товаров длительного пользования — мебели или техники. Перспектив улучшить свое материальное положение у людей, оказавшихся в этой зоне, зачастую нет.

В зоне потребительского комфорта находятся только 28,3 процента граждан, которые могут позволить себе товары длительного пользования и не опасаются снижения уровня жизни в ближайшем будущем.

Оставшиеся 14 процентов попали в зону возможных изменений — это самая нестабильная группа, ее представители затруднились оценить свои потребительские возможности в следующем году.

По итогам 2017 года доля россиян, живущих за чертой бедности, составила 13,2 процента, или 19,3 миллиона человек.

Источник: Lenta.ru

Фото: flickr.com/Фотобанк Moscow-Live.ru

Комментарии 28
Крыса1 час назад
Чево вы в россию заглянули, в латвии что люди живут в роскоши?
13
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хммммм......1 час назад
Хм скажу тебе откровенно.У мен знакомый уехал жить в,Рф.Продал тут всё.Купил там квартиру.при чём не плохую.Работу нашёл и живет.И всё у него там хорошо.продукты дешевле чем в Латвии.Коммунальные платежи маленькие.Топливо дешёвое.Так что нечего говорить что там все бедные.Это бред.Да есть отдельная категория у которых действительно с деньгами проблемы.но не стоит судить о всех.
12
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Berg1 час назад
Ну? Где патриоты нынешнего режима в РФ?
7
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