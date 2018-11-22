﻿ Twitter: трагедия в Золитуде останется в памяти навсегда, Mixnews.lv

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В среду, 21 ноября, исполнилось пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии состоялось памятное мероприятие.

Память погибших в первой половине дня почтили премьер-министр уходящего правительства Марис Кучинскис и спикер Сейма Инара Мурниеце.

"21 ноября 2013 года - день, когда мы пережили Золитудскую трагедию, останется как не заживающий шрам. Это самый трагический день в новейшей истории Латвии, который никогда не должен повториться", - написал Кучинскис у себя в Twitter.

2013.gada 21.novembris – diena, kad piedzīvojām Zolitūdes traģēdiju, paliks kā neizdzēšama rēta. Tā ir traģiskākā diena atjaunotās Latvijas vēsturē, kas nekad nedrīkst atkārtoties. pic.twitter.com/P99ti5NOxg — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) 21 ноября 2018 г.

Мурниеце указала, что этот день невозможно будет забыть ни семьям погибших, ни всей Латвии.

Sāpes un neaptveramo zaudējumu, ko Zolitūdes traģēdija nesa bojāgājušo ģimenēm, tuviniekiem un visai Latvijai, nav un nebūs iespējams aizmirst. https://t.co/yFbsFT1ckw pic.twitter.com/pqx50FFG4p — Ināra Mūrniece (@IMurniece) 21 ноября 2018 г.

Президент Латвии Раймонд Вейонис вечером 21 ноября посетил памятное мероприятие на мероприятие на месте катастрофы в Золитуде.

Šodien pieminām Zolitūdes traģēdijas upurus. Valsts prezidents @Vejonis noliek ziedus trağēdijas piemiņas vietā pic.twitter.com/XfKNcDHLhX — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 21 ноября 2018 г.

Свои соболезнования семьям и друзьям погибших при обрушении магазина Maxima в Twitter выразило посольство США в Латвии.

ASV vēstniecība Latvijā pauž visdziļāko līdzjūtību pirms pieciem gadiem Zolitūdes traģēdijā bojāgājušo ģimenēm un draugiem. Šodien mēs domās esam ar Jums. pic.twitter.com/qP8SOSLofp — US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) 21 ноября 2018 г.

15 ноября в торговом центре Domina Shopping в Риге была проведена эвакуация. Пользователь Twitter Саша написал, что, судя по поведению людей, трагедия в Золитуде преподнесла жителям урок.

"Два часа назад был в Домине, когда сработала сигнализация (на трёх языках, кстати), оставил свою корзинку с продуктами и пошел за толпой в первый запасный выход. Кассы закрыли, магазины тоже. Видимо, трагедия в Золитуде чему-то научила людей, жалко, что такой ценой", - рассказал он.

Два часа назад был в Домине, когда сработала сигнализация (на трёх языках, кстати), оставил свою корзинку с продуктами и пошел за толпой в первый запасный выход. Кассы закрыли, магазины тоже. Видимо, трагедия в Золитуде чему-то научила людей, жалко, что такой ценой. — Саша Суханов (@sashasuhanov) 15 ноября 2018 г.

Однако многие пользователи Twitter несогласны с тем, что катастрофа ассоциируется у латвийцев именно с Золитуде, а не с Maxima.

"Так интересно. СМИ говорят о какой-то Золитудской трагедии, ну, Золитуде, кусочек земли развалился. Люди говорят с причиной и чувством ответственности, называя имя Maxima", написала в Twitter бывший член правления Латвийского радио Сигита Роке.

Tā interesanti. Mediji runā par kādu Zolitūdes trağēdiju, nu, Zolitūde, pleķīts zemes, sabruka. Kamēr ne-mediji, cilvēki saka ar cēloņu un atbildības jēgu - nosaucot vārdā Maximu. — Sigita Roķe (@Sigita133) 21 ноября 2018 г.

Напомним, 21 ноября исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. На месте трагедии прошло памятное мероприятие.