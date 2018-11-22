﻿ Twitter: трагедия в Золитуде останется в памяти навсегда, Mixnews.lv

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Twitter: трагедия в Золитуде останется в памяти навсегда (1)

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Общество | 22 ноября 2018 года, 08:24

В среду, 21 ноября, исполнилось пять лет со страшной трагедии - обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. На месте трагедии состоялось памятное мероприятие.

Память погибших в первой половине дня почтили премьер-министр уходящего правительства Марис Кучинскис и спикер Сейма Инара Мурниеце.

"21 ноября 2013 года - день, когда мы пережили Золитудскую трагедию, останется как не заживающий шрам. Это самый трагический день в новейшей истории Латвии, который никогда не должен повториться", - написал Кучинскис у себя в Twitter.

Мурниеце указала, что этот день невозможно будет забыть ни семьям погибших, ни всей Латвии.

Президент Латвии Раймонд Вейонис вечером 21 ноября посетил памятное мероприятие на мероприятие на месте катастрофы в Золитуде.

Свои соболезнования семьям и друзьям погибших при обрушении магазина Maxima в Twitter выразило посольство США в Латвии.

15 ноября в торговом центре Domina Shopping в Риге была проведена эвакуация. Пользователь Twitter Саша написал, что, судя по поведению людей, трагедия в Золитуде преподнесла жителям урок.

"Два часа назад был в Домине, когда сработала сигнализация (на трёх языках, кстати), оставил свою корзинку с продуктами и пошел за толпой в первый запасный выход. Кассы закрыли, магазины тоже. Видимо, трагедия в Золитуде чему-то научила людей, жалко, что такой ценой", - рассказал он.

Однако многие пользователи Twitter несогласны с тем, что катастрофа ассоциируется у латвийцев именно с Золитуде, а не с Maxima.

"Так интересно. СМИ говорят о какой-то Золитудской трагедии, ну, Золитуде, кусочек земли развалился. Люди говорят с причиной и чувством ответственности, называя имя Maxima", написала в Twitter бывший член правления Латвийского радио Сигита Роке.

Напомним, 21 ноября исполнилось пять лет с трагедии в Золитуде, когда в результате обрушения крыши магазина Maxima погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя. Десятки людей пострадали. На месте трагедии прошло памятное мероприятие.

Комментарии 1
нормальные люди учатся на ошибках1 час назад
в память о погибших эти горе политики должны сделать выводы , как нельзя управлять страной , городом , магазином . принести свои извенения и рассказать , что он не сделал , чтобы избежать этой трагедии и подобных в будующем , а они льют показные слезы и ищут крайнего , так господа мы далеко не уедем
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