﻿ В Риге вспомнили жертв Золитудской трагедии, Mixnews.lv

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В Риге сегодня в 16.45 начались мероприятия памяти Золитудской трагедии, сообщает представитель правления общества "Золитуде 21.11" Регина Лочмеле-Лунева.

Мероприятия проходят под наблюдением сотрудников полиции. На месте бывшего магазина Maxima почтить память погибших собрались несколько десятков человек.

Сначала в 16.45 на месте трагедии, на улице Приедайнес 20, состоялся православный молебен в память о погибших. После этого с 17 до 19 часов состоится памятное мероприятие в честь пятой годовщины обрушения здания магазина Maxima.

В нем приняли участие члены общества "Золитуде 21.11", близкие погибших и пострадавшие, участники операции по спасению, представители государственной власти и самоуправления, в их числе президент Латвии Раймонд Вейонис, мэр Риги Нил Ушаков и вицем-мэр города Андрис Америкс.

В 17.30 прозвучала аудиозапись и на большом экране был продемонстрирован документальный фильм, снятый режиссером Константином Одарстом. Режиссер фильма также присутствовал на мероприятии. В 17.44 после документального фильма состоялась минута молчания.

В 17.45 начали звучать музыкальные композиции, присутствующим показали различные видеоматериалы о трагедии, а все желающие смогли оставить свечи у забора, который огораживает бывшую территорию магазина Maxima в Золитуде.

Во время мероприятия за пожертвования можно приобрести изданную обществом книгу "Помни Золитуде".

Напомним, 21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин трагедии считается нарушение строительных норм.