﻿ "Я снова на ногах": создатель фейковых новостей вышел на свободу, Mixnews.lv

"Я снова на ногах": создатель фейковых новостей вышел на свободу (22)

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Общество | 21 ноября 2018 года, 16:43

В среду, 21 ноября, из под стражи вышел обвиняемый в изготовлении и публикации недостоверных новостей Ник Эндзиньш. Об этом сообщает Skaties.lv.

По его словам, три месяца под арестом оказались самыми тяжелыми в его жизни.

"Самые тяжелые три месяца в моей жизни! Судьба так решила, так должно было случиться, но теперь я снова на ногах. Спасибо моим близким и друзьям за поддержку", - написал Эндзиньш на своей странице в Facebook буквально через пару часов после своего освобождения.

Пользователи в комментариях выразили удивление тем, что распространитель фейков вообще вышел на свободу. Некоторые предполагают, что вскоре он опять попадет в тюрьму.

Между тем журналист агентства LETA Карлис Арайс был шокирован тем, что Эндзиньш без разрешения использовал фотографию, на которой он запечатлен в наручниках.

В свою очередь представитель Госполиции Гита Гжибовска сообщила, что к к нему применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Эндзиньш освобожден, потому что у него закончился срок пребывания под арестом. Теперь он будет находиться под надзором полиции, примерен также запрет на выезд из государства.

Напомним, в июле 2018 года отдел полиции по борьбе с киберпреступлениями начал уголовный процесс по заявлениям предпринимателей и государственных органов о том, что в интернете распространяются связанные с темой безопасности новости, которые вызывают широкий резонанс.

Следственные действия помогли установить порталы, через которые распространялись эти новости. Это по крайней мере семь порталов: tv-play.lv, neticams.net, redzams.lv, redzams.net, kasjauns.net, parvisu.net и atklats.com. Их организовали несколько человек, которые делились фейковыми новостями в социальных сетях, побуждая пользователей заходить на порталы.

Публиковалась информация о разного рода авариях, катаклизмах, несчастных случаях, например, обрушении супермаркета, упавшем самолете, аварии автобуса и др.

Например, летом на портале redzams.net появилась новость об обрушении 15 июля торгового центра Alfa и гибели сотен людей. За каждую ложную новость публикаторы получали деньги от компаний по рекламе в интернете, которые охотно размещали рекламу на этих порталах.

Комментарии 22
Latviešu Patriots7 минут назад
Piekrītu, kā arī katra apzinīga pilsoņa, kas devās uz vēlēšanu iecirkņiem devums.
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Patriot15 минут назад
Saldumiń, nàc pie manis gultińà. Iedośu tev aiz vaiga
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Latviešu Patriots17 минут назад
 tas homoseksuàlists ar 35 nikiem ir īstais Latvietis! Sauc viņu Austris Dortholcs! Viņam ir 51 gads un viņš dzīvo Jaunajā Teikā! Skaidrs?
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