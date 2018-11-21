﻿ Зима все ближе: синоптики обещают снег и мороз, Mixnews.lv

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В ближайшие дни температура воздуха в Латвии сильно не изменится, в свою очередь на следующей неделе станет холоднее, прогнозирует Global Forecast System. Об этом пишет Latvijas avīze.

В конце этой недели Латвию достигнет зона низкого давления, поэтому в субботу, 24 ноября, ожидаются небольшой дождь и снег. В воскресенье, 25 ноября, в Латвию начнут поступать холодные воздушные массы с севера, в связи с этим в воскресенье и в начале следующей недели пойдет умеренный до сильного снегопад, который возможен и в Риге.

На следующей неделе в некоторые ночи температура воздуха опустится ниже -10 градусов, на большой части страны и в дневное время сохранится небольшой мороз.

Синоптики отмечают, что на востоке Латвии, возможно, уже 20 ноября началась метеорологическая зима - она начинается тогда, когда средняя температура воздух длительно сохраняется у отметки ниже нуля.

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