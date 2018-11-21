﻿ Власти Латвии узнали о задержании Стабини через Интерпол, Mixnews.lv

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Латвийские органы власти получили информацию о задержании обвиняемой в коррупции Арии Стабини в Египте через международную организацию Интерпол.

Как рассказала журналистам прокурор Отдела по международному сотрудничеству Генеральной прокуратуры Уна Бренча, пока нет информации о том, что Стабиню задержали в целях ее последующей передачи в Латвию.

"Учитывая полученную через каналы Интерпола информацию о включении Стабини в поле зрения правоохранительных органов Египта, 16 ноября было послано прошение о временном заключении экс-чиновницы Рижской Думы. На данный момент идет процесс подготовки подачи прошения о передаче Стабини нашей стороне", - указала она.

Кроме того представитель Госполиции Вита Гжибовска указала, что "согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, Стабиня была задержана в Египте, однако это не связано с ее объявлением в международный розыск". Это означает, что она сама каким-то образом попала в поле зрения египетских стражей порядка.

Напомним, начальница Квартирного управления Департамента по жилищным вопросам Рижской думы Ария Стабиня в 2012 году была обвинена во взяточничестве, однако до этого успела покинуть страну и была объявлена в международный розыск. Накануне она была задержана в Египте.