﻿ Латвийский шоколад Laima теперь производят в Эстонии, Mixnews.lv

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Владельцы шоколадной фабрики Laima решили в год столетия Латвии решили перенести производство шоколадных плиток. Сейчас абсолютно все шоколадные плитки Laima производятся в Таллине. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Как сообщает Bez Tabu, теперь на упаковках шоколадных плиток написано, что продукт сделан по заказу Orkla Confectionery & Snacks Latvija, однако его производители находятся в Эстонии.

Также журналистам удалось выяснить, что в Эстонии производят такие любимые латвийцами леденцы как Bārbele, Piena karamele, Rīgas maisījums, а также шоколадные конфеты Diāna и Saldā rulete.

Представитель компании Линета Микша подтвердила, что еще с лета этого года все производство батончиков перенесено в соседнюю страну.

"Шоколадные батончики составляют лишь 4% от объемов всего производства. Считаю, что это небольшая часть. Для нас производство в Эстонии является эксклюзивной возможностью обмениваться технологиями и знаниями", — заявила она.

Между тем в Латвии производят печенья для эстонского рынка и чипсы для шведского, отметила Микша.

Фото: flickr.com/Laila