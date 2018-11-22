﻿ Латвийский шоколад Laima теперь производят в Эстонии, Mixnews.lv

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Латвийский шоколад Laima теперь производят в Эстонии (4)

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Общество | 22 ноября 2018 года, 08:51

Владельцы шоколадной фабрики Laima решили в год столетия Латвии решили перенести производство шоколадных плиток. Сейчас абсолютно все шоколадные плитки Laima производятся в Таллине. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на передачу Bez Tabu.

Как сообщает Bez Tabu, теперь на упаковках шоколадных плиток написано, что продукт сделан по заказу Orkla Confectionery & Snacks Latvija, однако его производители находятся в Эстонии.

Также журналистам удалось выяснить, что в Эстонии производят такие любимые латвийцами леденцы как Bārbele, Piena karamele, Rīgas maisījums, а также шоколадные конфеты Diāna и Saldā rulete.

Представитель компании Линета Микша подтвердила, что еще с лета этого года все производство батончиков перенесено в соседнюю страну.

"Шоколадные батончики составляют лишь 4% от объемов всего производства. Считаю, что это небольшая часть. Для нас производство в Эстонии является эксклюзивной возможностью обмениваться технологиями и знаниями", — заявила она.

Между тем в Латвии производят печенья для эстонского рынка и чипсы для шведского, отметила Микша.

Фото: flickr.com/Laila

Комментарии 4
asd1 час назад
корпорация Orkla скупила в латвии Staburadze, Laima, Ādažu čipši, Spilva, Gutta, Latplanta и ещё несколько, и она не пренадлежит латышам. Так что Латышским в этих продуктах осталось только название, как и бывшая "Latvijas Krājbanka"
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Зато1 час назад
у нас экономика растет впереди планеты всей.))))))))
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nelojals52 минуты назад
А в своё время всё это было удачно скуплено и перепродано прьемьером Шкеле
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