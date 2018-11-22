﻿ Херманис: родиться латышом - это как сорвать в лотерею огромный куш, Mixnews.lv

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Известный латвийский режиссер Алвис Херманис считает себя националистом и гордится этим. Об этом он заявил в интервью Tvnet, пишет gimenetautavalsts.com.

"Я горд называть себя националистом, чем я также раздражаю всех на Западе, так как это единственный способ, как мы можем сохранить свой язык, свою культуру и свою идентичность. Мне кажется, что родиться в Латвии латышом - это как выиграть в лотерею невероятный приз. И я на самом деле так думаю", - признался Херманис.

Режиссер считает, что Латвии надо жестче отстаивать свои интересы в Европейском Союзе, кроме того, надо сопротивляться некоторым негативным тенденциям.

"Политика — это за цивилизацию, о комплексных ценностях. И экономика лишь часть этого (..) [Люди] являются потребителями — часть от большой, общей функции рынка. Они для того, чтобы быть потребителями. Таким образом народы, нации все больше нивелируются, все становятся все более похожими друг на друга, нет больше различий", - считает Херманис.

Херманис также критикует современный глобальный мир. У маленьких народов в этом есть как позитивная, так и негативная сторона.

"У маленьких народов загорается красная лампочка, когда что-то грозит. Причем, она загорается намного быстрее. Например, несколько дней назад, в Европе провели кампанию — несколько групп художников в разных странах сообщили, что мы ликвидируем границы всех национальных государств, будет единым народом Европы и все будут счастливы. У них красные лампочки не загораются. Они как-то не чувствуют угрозы. (..) Современный консерватизм, как мне кажется, является решением и означает то, что мы хотим говорить на своем языке, так как язык можно утратить очень быстро", - считает Херманис.

Alvis Hermanis par konservatīvismu un nacionālismuhttps://t.co/DMfD59Iqe0 — Ģimene. Tauta. Valsts. (@PerspektivaLV) 21 ноября 2018 г.

Фото: flickr.com