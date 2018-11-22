﻿ Защитники русских школ проведут на Бастионной горке флешмоб, Mixnews.lv

Защитники русских школ проведут на Бастионной горке флешмоб (5)
Общество | 22 ноября 2018 года, 07:00
Сегодня в 16 часов в Риге, на Бастионной горке состоится флешмоб Штаба защиты русских школ против закрытия школ, сообщили организаторы мероприятия.
В штабе заявили, что в 1991 году в Латвии было 986 школ, а к столетию государства их осталось всего 700, и это количество продолжает уменьшаться.
"Мы призываем жителей Латвии независимо от национальной принадлежности и родного языка помочь нам остановить этот процесс и дать всем возможность получить образование", - пишут в своем обращении защитники русских школ.
Уважаемые! Флешмобы, это, конечно, хорошо! Но, помимо этого, надо идти в школы, как это сделал когда-то Ушаков (он сработал на опережение и думал наперёд, зарабатывая тем самым себе избирательные очки перед теми, кто вот-вот станет электоратом). Надо детей (через род.комитеты и самоуправления самих детей в школах) ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ какими-нибудь межшкольными соревнованиями нашей общины.. зарницами/теми же нар.песнями и танцами/пошивом костюмов и кокошников/ выездными играми на природу и т.д. Те же бабушки/дедушки(учитывая их опыт и когда-то полученные знания) могут вести кружки для детей по.., ну не знаю, вязанию морских узлов/макраме.. А дети могут их обучать, например, комп.грамотности.. Надо задействовать всех! Община у нас огромна и за счёт единства в сохранении наших традиций и слаженных действий, результат будет ошеломителен.
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Все на гору. Явка обязательна.
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чтобы плакат не выглядел бы таким убогим . То что ХОЧУ видно издалека , а"родной язык " коряво и мелко, сбивает с толку .
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