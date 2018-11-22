﻿ Защитники русских школ проведут на Бастионной горке флешмоб, Mixnews.lv

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Сегодня в 16 часов в Риге, на Бастионной горке состоится флешмоб Штаба защиты русских школ против закрытия школ, сообщили организаторы мероприятия.

В штабе заявили, что в 1991 году в Латвии было 986 школ, а к столетию государства их осталось всего 700, и это количество продолжает уменьшаться.

"Мы призываем жителей Латвии независимо от национальной принадлежности и родного языка помочь нам остановить этот процесс и дать всем возможность получить образование", - пишут в своем обращении защитники русских школ.