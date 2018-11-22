﻿ "От интеграции к сплоченному обществу": в Риге пройдет форум нацменьшинств, Mixnews.lv

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В ежегодном Латвийском форуме национальных меньшинств "От интеграции к сплоченному обществу", который будет проходить сегодня и завтра, примут участие представители более чем 200 негосударственных организаций, которые будут представлять 14 национальных меньшинств из 20 самоуправлений, рассказала координатор Министерства культуры по общественным отношениям Лита Кокале.

В первый день форума в Латвийской национальной библиотеке будут представлены результаты исследования Kantar TNS "Общество, сплоченное ценностями", а также будет проходить работа в пяти тематических группах.

Будут рассматриваться такие вопросы, как вовлечение молодежи в работу негосударственных организаций, сохранение культурного наследия и идентичность меньшинств, взаимоотношения нацменьшинств с латышами, доступность в СМИ информации о меньшинствах. Первый день форума завершится концертом.

Второй день форума в Рижском замке откроется выступлениями президента Латвии Раймонда Вейониса, министра культуры Даце Мелбарде, председателя консультативного совета по проблемам нацменьшинств при президенте Латвии Романа Алиева.

Состоится пленарное заседание "Вклад национальных меньшинств в 100 лет Латвии", предусмотрена также культурная программа.

фото grani.lv с большого Латвийского фестиваля нацменьшинств в Даугавпилсе