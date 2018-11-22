﻿ В Латвии проводится благотворительный марафон по боулингу, Mixnews.lv

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22 ноября в центре развлечения и отдыха Bowlero пройдёт благотворительный марафон по боулингу, цель которого – собрать пожертвования для организации "Др.Клоун". В десятичасовом марафоне примут участие 100 команд, символически отметив столетнюю годовщину Латвийской Республики. За каждую сбитую в турнире кеглю 1 евроцент будет пожертвован в пользу Докторов-клоунов, которые приносят тепло и улыбки в больницы по всей Латвии и помогают маленьким пациентам скорее выздороветь.

Благотворительный марафон по боулингу начнётся в 15:00 и закончится в 1:00 ночи. К участию приглашаются все, кому небезразлично благополучие и здоровье детей по всей Латвии. Участвовать могут команды предприятий, семейные команды и дружеские компании, можно создавать свою команду или участвовать индивидуально. Участники благотворительного марафона не только помогут собрать средства в поддержку Докторов-клоунов, но и побороться за самые разные призы. Перед началом марафона можно будет принять участие в тренировке под руководством профессиональных тренеров и игроков.

Кроме того, во время марафона с 10:00 до 16:00 возле развлекательного центра Bowlero будет находиться выездной автобус Латвийского Донорского центра, где в рамках проекта Mums ir viena asinsrite каждый желающий сможет стать донором крови.

Правила участия в марафоне и регистрационную анкету можно найти на сайте www.bowlero.lv в разделе Jaunumi.

Программа "Др.Клоун" в Риге существует уже шесть лет, а четыре года назад Доктора-клоуны начали работать в детских отделениях региональных больниц. Сейчас 35 специалистов помогают детям выздоравливать с улыбкой в семи латвийских городах.

"Как и во всех других европейских городах, деятельность Докторов-клоунов возможна только при поддержке всего общества – предприятий и отдельных людей. И эта поддержка, оказанная Докторам-клоунам свидетельствует о сознательности и ответственности нашего общества", – подчеркивает руководительница организации "Др.Клоун" Марианна Миловска.