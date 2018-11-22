﻿ Латвийцев призывают жертвовать волосы для больных детей в Англии, Mixnews.lv

Латвийцев призывают жертвовать волосы для больных детей в Англии (3)

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Общество | 22 ноября 2018 года, 12:59

Одна из жительниц Латвии сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что отправила свои волосы в Англию, чтобы там из них сделали парик для больных раком детей, пишет nra.lv.

Она рассказала, что "хвост" отправился в детскую онкологическую больницу в Великобритании, и предложила всем обладательницам и обладателям длинных волос присоединиться к акции.

"В этой больнице дети и юноши до 24 лет борются с раком. Рядом с клиникой для них делают парики их натуральных волос. Заходи сюда, если твои волосы длиннее 15 см и ты хочешь их пожертвовать", - пишет она.

Комментаторы спросили, почему женщина не делает тоже самое для латвийских детей. Оказалось, что здесь такой возможности нет.

"Мне не удалось найти информацию о местах в Латвии, куда можно отдать свои волосы для больных онкологией", - сказала она.

За сутки этой публикацией поделились более двух тысяч людей.

Фото из Flickr/Emily Mills

Комментарии 3
не знаю1 час назад
Насчет хакеров,но идея хорошая,правда волосы нужно отдавть детям Латвии!!!
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....2 минуты назад
Ну если это спец операция бриттов, то могу отправить волос с жопы...
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Цитл1 час назад
Хакеры из "Анонимус" опубликовали документы британской операции "Монклоа", которая связана с созданием по всей Европе сети резидентур и агентов влияния направленных на борьбу с "подрывным влиянием России".
Сбор волос вписан в эту британскую спецоперацию?
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