﻿ Латвийцев призывают жертвовать волосы для больных детей в Англии, Mixnews.lv

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Одна из жительниц Латвии сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что отправила свои волосы в Англию, чтобы там из них сделали парик для больных раком детей, пишет nra.lv.

Она рассказала, что "хвост" отправился в детскую онкологическую больницу в Великобритании, и предложила всем обладательницам и обладателям длинных волос присоединиться к акции.

"В этой больнице дети и юноши до 24 лет борются с раком. Рядом с клиникой для них делают парики их натуральных волос. Заходи сюда, если твои волосы длиннее 15 см и ты хочешь их пожертвовать", - пишет она.

Комментаторы спросили, почему женщина не делает тоже самое для латвийских детей. Оказалось, что здесь такой возможности нет.

"Мне не удалось найти информацию о местах в Латвии, куда можно отдать свои волосы для больных онкологией", - сказала она.

За сутки этой публикацией поделились более двух тысяч людей.

Фото из Flickr/Emily Mills