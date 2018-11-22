﻿ Саксофонист в честь столетия Латвии дал концерт на балконе, Mixnews.lv

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Саксофонист в честь столетия Латвии дал концерт на балконе (20)

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Общество | 22 ноября 2018 года, 18:58

18 ноября, в день столетия Латвийской Республики, в Кекаве некий саксофонист с балкона на последнем этаже многоквартирного дома сыграл гимн Латвии и песню группы Prāta vētra Īssavienojums. Видео выступления музыканта было опубликовано в соцсети Facebook.

Под видеозаписью многие пользователи оставили положительные комментарии, назвав выступление саксофониста очень милым и благородным жестом.

Портал Skaties.lv выяснил, что мероприятие было спланировано кекавчанкой Лигой Гринбергой - она получила поддержку от городского дома культуры на организацию "мини-концерта".

Перед горожанами сыграл саксофонист из Дании Андерс Баст, исполнив не только гимн Латвии, но и многие другие известные латышские мелодии.

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Напомним, 18 ноября вся Латвия отмечала столетие с провозглашение государства. По случаю этого события по всей стране проводились различные праздничные мероприятия.

Фото: facebook.com/andersbast

Комментарии 20
Patriot1 час назад
Agràk tu kalpoji Padomju Savienìbai.
1
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Patriot1 час назад
Kad tu man sùkà - efekts ir vienreizējs un debišķīgs!
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Влад1 час назад
На балконе хрущевки. Налог государству не забыл заплатить за квартиру, которые построили оккупанты?
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