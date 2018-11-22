﻿ На Бастионной горке прошел флешмоб в защиту русских школ, Mixnews.lv

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В четверг, 22 ноября, в 16 часов в Риге, на Бастионной горке состоялся флешмоб Штаба защиты русских школ против закрытия школ.

Участники флешмоба собрались на Бастионной горке, на земле лежали белые листы A4 с названиями различных латвийских школ, которые были закрыты в период с 1991 года и по сегодняшний день.

По словам организаторов акции, в 1991 году в Латвии было 986 школ, а к столетию государства их осталось всего 700, и их количество продолжает уменьшаться.

Среди присутствующих были лидер Русского союза Латвии Татьяна Жданок и общественный активист Александр Гапоненко. В акции приняли участие около 70 человек. Мероприятие сопровождалось барабанным боем.

За общественным порядком на мероприятии наблюдали сотрудники полиции.

На флешмобе присутствовали в основном люди среднего возраста, детей практически не было.

В ходе акции были названы и латышские, и смешанные, и русские школы, которые были закрыты с 1991 года по 2018 год. Каждый раз, когда звучало название определенного учебного заведения, кто-то из участников флешмоба подходил к лежащим на земле бумажным листам и переворачивал лист с названием упомянутой школы - с другой стороны листы были черного цвета.

В завершении акции участники и зрители подняли над головой листы с названиями закрытых школ.