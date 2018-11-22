﻿ Домбрава: одумайтесь, хотим ли мы отдать Латвию "Согласию"?, Mixnews.lv

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Депутат Сейма Янис Домбрава в соцсети Facebook призвал жителей Латвии подумать о том, хотят ли они, чтобы партия "Согласие" участвовала в формировании правительства. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По словам депутата, на данный момент "красные линии" проводятся по отношению к другим латышским партиям.

"Между партиями наблюдается агрессивная коммуникация, они обещают и требуют невозможное, что привело переговоры в тупик. У президента была бы возможность способствовать формированию нового правительства, но он слишком пассивен, чтобы довести переговоры до результата", - написал политик.

Как считает Домбрава, в то время как партии отрекаются от сотрудничества с Союзом "зеленых" и крестьян", они не видят, что некоторые представители "Согласия" работали в КГБ и пытались не допустить возобновления независимости Латвии.

"Положительно то, что до сих пор Национальному объединению удавалось заблокировать принятие "Согласия" в правительство, однако неясность сохраняется. Что будет, если латышские партии и в грядущие месяцы не смогут сработаться? Что случится, если будет проведена организованная за рубежом кампания по дискредитации всех латышских партий и, единственной альтернативой после очередных выборов, которую эти партии смогут предложить, будет коалиция с "Согласием", чтобы выйти из политического тупика? Поэтому еще раз призываю одуматься - хотим ли мы отдать Латвию "Согласию"?", - отметил Домбрава.

Как ранее сообщалось, кандидат в премьер-министры от партии KPV LV Алдис Гобземс заявил, что у достаточно многих избирателей KPV LV нет возражений против принятия "Согласия" в формируемую правящую коалицию, но надо понимать, что этот сценарий в нынешней ситуации не реален.

Беспокойство по этому поводу ранее выразил лидер нацблока Райвис Дзинтарс.