﻿ Еврокомиссар: перед выборами в Европарламент возможны угрозы со стороны РФ, Mixnews.lv

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В 2019 году на выборы в Европарламент может воздействовать пропаганда из России и других стран, вероятны даже кибератаки, заявила в четверг в Вильнюсе, столице Литвы, журналистам член Еврокомиссии, ответственная за вопросы юстиции, прав потребителей и равенства полов Вера Юрова. Об этом пишет портал rus.delfi.lt .

"Новые выборы не будут привычными, мы должны мобилизовать все источники, все мощности", – отметила она.

По словам еврокомиссара, государствам-членам ЕС представлены и конкретные рекомендации по поводу того, на что обращать внимание.

"Могут быть угрозы извне. Я не хочу конкретизировать, что это только со стороны России. Но в любом случае есть существенное предложение о том, что все внешние угрозы и влияния должны тщательно анализироваться и останавливаться как можно раньше", – заявила Юрова.

Среди выдвигаемых рекомендаций – предложения обеспечить самостоятельность голосования избирателей, защиту персональных данных, чтобы они не использовались в целях политической кампании.

Она указала, что угроза российской пропаганды особенно актуальна для стран бывшего Советского Союза.

Юрова подчеркнула, что страны должны готовиться и к возможным кибератакам.

По ее словам, ЕК сотрудничает с компаниями информационных технологий, стремясь "мобилизовать мощности", которые бы могли помочь в обнаружении источников дезинформации, даже нанимать специальных лиц для проверки подлинности информации (англ. fact-checkers).

"Мы хотим, чтобы страны повысили усилия по защите от кибератак. Мы также рекомендуем пересмотреть правила политических кампаний", – сказала В. Юрова.

Она утверждает, что среди рекомендаций – применение одинаковых стандартов агитации, как в традиционных СМИ, так и в Интернете, а также мобилизация сил перед лицом фейковых новостей и "преднамеренной дезинформацией, предназначенной для введения общества в замешательство и воздействия на решения голосующих", а также для "нарушения демократии".

"Именно этот случай, я бы сказала, мог бы быть пропагандой, приходящей из России. У нас есть подтвержденные примеры – не только в Америке, но и на выборах в государствах ЕС. Мы все еще анализируем выборы в Швеции, откуда пришла пропаганда, но есть и другие волны дезинформации", - добавила член ЕК.

"Мы боремся не с мнениями, мы боремся с предумышленной ложью, с помощью которой пытаются повлиять на общественное мнение. Да, каждая политическая кампания является формой манипуляции, но давайте не будем наивными, и не будем позволять очевидной лжи, большому ее объему, влиять на электорат", – добавила она.

Выборы в Европарламент состоятся в мае следующего года.

Фото: pixabay.com