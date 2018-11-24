﻿ Плохие новости для потребителей: электроэнергия продолжит дорожать, Mixnews.lv

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Цены на электроэнергию в странах Балтии в ближайшие годы будут расти довольно быстро, но после 2025 года стабилизируются и начнут снижаться в связи с тем, что страны станут импортировать меньше электроэнергии. Такой прогноз высказала аналитик Международной аналитической компании в области энергетики ICIS по рынкам энергетики и двуокиси углерода ЕС Вия Пакалкайте.

За 10 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года цена на электроэнергию на рынке выросла на 39% - до 49 евро за мегаватт/час.

По словам Пакалкайте, рост рыночных цен в этом году еще не окончательный, и пика цены достигнут в середине следующего десятилетия, когда среднегодовая цена может повыситься примерно до 57 евро за мегаватт/час.

"Мы прогнозируем, что цена на электроэнергию будет расти. Хотя это может прозвучать как плохая новость для потребителей, это также является возможностью инвестиций для производителей в области обновляющейся энергетики", - сказала Пакалкайте.

Эксперт считает, что во всем Балтийском регионе цена на электроэнергию будет повышаться из-за цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу - они с начала года выросли в 2,5 раза. Во вторник рыночная цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу составила 19,46 евро за тонну.

По словам Пакалкайте, ICIS прогнозирует, что к 2023-2024 годам цена на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу достигнет примерно 40 евро, а потом начнет снижаться.

Как отмечает Пакалкайте, модели ICIS показывают, что цены на электроэнергию в странах Балтии должны начать снижение после 2025 года - это должно произойти в связи со снижением цен на оборотные разрешения на выбросы в атмосферу и в связи с тем, что страны будут импортировать меньше электроэнергии и больше вырабатывать ее сами.

Некоторые эксперты прогнозируют, что с января цена на электричество для населения повысится примерно на 15%, а для предприятий - на 30-60%.