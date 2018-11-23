﻿ Мороз и солнце: cиноптики рассказали о погоде на неделю, Mixnews.lv

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На следующей неделе в Латвии ожидается не только холодная, но и более сухая погода, выглянет солнце, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу местами ожидаются снег и небольшой дождь. По нынешним прогнозам, больше всего снега выпадет в ночь на вторник и во вторник.

Температура по ночам будет опускаться ниже нуля, местами и ниже -5 градусов, на побережье будет теплее. Днем температура воздуха составит выше нуля.

В середине будущей недели мороз усилится, в восточных районах до -10 градусов и ниже, на востоке и днем температура воздуха составит до -6 градусов.

Вероятно, с четверга подует южный ветер, и в Латвии немного потеплеет.