﻿ Исследование: каждая пятая семья с детьми в Латвии живет на пороге бедности, Mixnews.lv

Исследование: каждая пятая семья с детьми в Латвии живет на пороге бедности (27)

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Общество | 23 ноября 2018 года, 12:39

На пороге бедности живет 20% семей с детьми, свидетельствует новое исследование общества "Латвийская сеть благосостояния детей". Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT рассказала председатель правления общества Дайга Заке.

Как пишет Skaties.lv, в исследование были включены все семьи Латвии с детьми. На пороге нищеты оказались 87 тысяч детей. Для сравнения, в Даугавпилсе живет 83 тясяч детей.

У малообеспеченных ребят нет возможности развиваться на том же уровне, что их сверстники — и физически, и эмоционально. Их родители часто вынуждены экономить на здоровье, они могут не ходить к врачу, а еда, которую они едят, более низкого качества.

"Об этом нужно говорить именно сейчас, потому что сейчас закончился период политики поддержки детей и семьи и формируется новая политика", - подчеркивает Заке.

По ее мнению, неправильно вкладываться только в "эксклюзивные" группы, например, в бизнес или науку.

"Пора подумать, готова ли маленькая Латвия потерять 80 тысяч детей", — отмечает Заке.

Фото из Flickr/socialmediasl444

Комментарии 27
Адельфина4 часа назад
Вот-вот....А наш упитанный президент поехал на Украину отмечать годовщину украинского голодомора, - скорбеть о его жертвах, и ломать эту комедию вместе с толстой свиньёй Порошенко.
Что ему латвийские семьи с недоедающими детьми?
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Инфа4 часа назад
Была политика поддержки семей в Латвии? «Хороший» результат - 20% голодающих. Просто нет слов, но патриот 100% поддерживает, да?
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Адельфина4 часа назад
Нам? Повезло? С руководством?
Ты дурак?
Или руководство?
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