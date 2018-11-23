﻿ Исследование: каждая пятая семья с детьми в Латвии живет на пороге бедности, Mixnews.lv

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На пороге бедности живет 20% семей с детьми, свидетельствует новое исследование общества "Латвийская сеть благосостояния детей". Об этом в передаче "900 секунд" на телеканале LNT рассказала председатель правления общества Дайга Заке.

Как пишет Skaties.lv, в исследование были включены все семьи Латвии с детьми. На пороге нищеты оказались 87 тысяч детей. Для сравнения, в Даугавпилсе живет 83 тясяч детей.

У малообеспеченных ребят нет возможности развиваться на том же уровне, что их сверстники — и физически, и эмоционально. Их родители часто вынуждены экономить на здоровье, они могут не ходить к врачу, а еда, которую они едят, более низкого качества.

"Об этом нужно говорить именно сейчас, потому что сейчас закончился период политики поддержки детей и семьи и формируется новая политика", - подчеркивает Заке.

По ее мнению, неправильно вкладываться только в "эксклюзивные" группы, например, в бизнес или науку.

"Пора подумать, готова ли маленькая Латвия потерять 80 тысяч детей", — отмечает Заке.

Фото из Flickr/socialmediasl444