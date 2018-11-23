﻿ В селах Латвии не хватает питьевой воды, с морозами ситуация ухудшится, Mixnews.lv

В селах Латвии не хватает питьевой воды, с морозами ситуация ухудшится (9)

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Общество | 23 ноября 2018 года, 17:39

После весенней засухи во многих регионах Латвии не хватает воды в колодцах, и с наступлением холодов с водой ожидаются еще большие трудности.

Информация о низком уровне воды в колодцах и высохших колодцах поступает со всех регионов Латвии. На некоторых хуторах не хватает питьевой воды. Воду для хозяйства берут из рек, озер и прудов, но с наступлением холодов это будет сложно.

Также с замерзанием верхнего слоя почвы уровень воды в колодцах может понизиться еще сильнее. Если зима будет холодной, без оттепелей и дождей, нехватка воды продолжится и в первые месяцы будущего года.

По прогнозам синоптиков, морозы наступят в середине следующей недели.

Комментарии 9
Крыса4 часа назад
А вы больше лесов вырубайте, больше кораблей и своих яхт на воду спускайте.. проверяйте новые лазеры в пустыне или просто по пуляйте в небо ядерными ракетами и будет у вас в туалете золотая вода с напором из рудника подмывать вашу жопу!!
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mant3 часа назад
придурок давно на селе был?
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Алекс3 часа назад
Можно,конечно,всромнить,почему нет в кране воды,но тут уж точно они не причем,обыкновенное разгильдяйство,безалаберность и безответственность правительства и местных органов власти,которые любую ситуацию доведут до абсурда,даже самую мелкую.
Уничтожением населения Латвии,гробя здравоохранение,на глобальном уровне занимаются другие люди с помощью подельников в правительстве,напоминающих бригады СС,только по европейски толерантных.
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