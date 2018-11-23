﻿ В селах Латвии не хватает питьевой воды, с морозами ситуация ухудшится, Mixnews.lv

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После весенней засухи во многих регионах Латвии не хватает воды в колодцах, и с наступлением холодов с водой ожидаются еще большие трудности.

Информация о низком уровне воды в колодцах и высохших колодцах поступает со всех регионов Латвии. На некоторых хуторах не хватает питьевой воды. Воду для хозяйства берут из рек, озер и прудов, но с наступлением холодов это будет сложно.

Также с замерзанием верхнего слоя почвы уровень воды в колодцах может понизиться еще сильнее. Если зима будет холодной, без оттепелей и дождей, нехватка воды продолжится и в первые месяцы будущего года.

По прогнозам синоптиков, морозы наступят в середине следующей недели.