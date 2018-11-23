﻿ В больничном секторе предупреждают о чрезвычайной ситуации, Mixnews.lv

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Латвийское общество больниц предупреждает о чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения с 1 января 2019 года в связи с постановлением Конституционного суда (КС) об ограничении сверхурочной работы медицинских работников, сообщил председатель общества Евгений Калейс.

В мае этого года КС признал неконституционными и отменил нормы переходных правил закона о лечении, устанавливающие оплату труда лечебного персонала за продленное нормальное рабочее время.

Ограничения сверхурочной работы могут существенно повлиять не только на зарплаты медиков, но и поставить под угрозу повседневное обеспечение жителям неотложной медицинской помощи в больницах в круглосуточном режиме, пояснил Калейс.

Чтобы обеспечить жителям неотложную медицинскую помощь в больницах в круглосуточном режиме, врачи и медсестры сейчас каждый день работают в среднем 1,5 нагрузки или около 20 сверхурочных часов в неделю. А новые изменения закона предусматривают, что в 2019 году количество сверхурочных часов не должно превышать 13 в неделю или 1,3 нагрузки, а с 2020 года - 8 сверхурочных часов.

И хотя новый закон требует сократить количество сверхурочных часов, большой объем работы и растущая нехватка врачей и медсестер в латвийских больницах уже годами не позволяет это сделать, указал Калейс.

Врачи и медсестры вынуждены работать сверхурочно, чтобы обеспечить всем жителям Латвии здравоохранение и оказание неотложной помощи. "Решением может стать работа в нескольких местах, что не запрещено законом, но медики предпочли бы работать на одном рабочем месте и готовы продолжать работать в режиме нормального продленного рабочего времени на своих рабочих местах", - сказал он.

Необходимо внести в закон о труде поправки, позволяющие медработникам по желанию законно работать сверх нормального рабочего времени на одном рабочем месте, считает Калейс.

Фото из Flickr/Rīgas Dome