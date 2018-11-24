﻿ Элксниньш: меня не было в Даугавпилсе 17 лет - там ничего не изменилось, Mixnews.lv

Элксниньш: меня не было в Даугавпилсе 17 лет - там ничего не изменилось (6)

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Общество | 24 ноября 2018 года, 20:03

Даугавпилс остановился в экономическом развитии, и это связано с тем, что уже почти 20 лет городом управляют одни и те же люди. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Даугавпилсской думы от оппозиционного "Согласия", экс-мэр города Андрей Элксниньш.

"Вопросов в городе очень много. Реализовать один проект или другой, строить концертный зал или нет, за сколько строить, рабочие места, трудоустройство молодежи, реализация европейских инвестиционных проектов. В этой работе может быть очень много манипуляций. Внеочередные выборы могут дать мандат более сплоченной команде, и исключить из думы больше проходимцев. Все-таки Даугавпилс, в сравнении с той же Ригой или Лиепаей, достоин пути, когда к руководству приходят молодые люди. Пусть даже без особого политического опыта, но с интересом развивать город. А у нас получается так — вот я в 2001 году закончил в Даугавпилсе школу и уехал учиться в Ригу. Сейчас вернулся, а Эйгимс и Лачплесис спустя 17 лет все те же. Они и тогда были у власти", - сказал Элксниньш.

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Напомним, в четверг с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

Запрос о рассмотрении вопроса об отставке Эйгимса на заседании Даугавпилсской думы подписали девять из 15 ее депутатов.

Дискуссий по этому вопросу на заседании думы не было, решение было принято за несколько минут.

Комментарии 6
дидзис из зилупэ21 минуту назад
Согласие будет в правительстве!!!А ты так и останешься жить на своём хуторе !!!Каменный человек)))))))))))))))))))))))))))))
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Крыса55 минут назад
Опозиционного согласия?? У нас целый район перся голосовать за согласие, а эти сидят в опозиции.. вот как по борту пустили своих избирателей
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Анна2 минуты назад
Андрей лучший кандидат на должность мэра! Разогнал всю шайку воров в городе!
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