﻿ Элксниньш: меня не было в Даугавпилсе 17 лет - там ничего не изменилось, Mixnews.lv

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Даугавпилс остановился в экономическом развитии, и это связано с тем, что уже почти 20 лет городом управляют одни и те же люди. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Даугавпилсской думы от оппозиционного "Согласия", экс-мэр города Андрей Элксниньш.

"Вопросов в городе очень много. Реализовать один проект или другой, строить концертный зал или нет, за сколько строить, рабочие места, трудоустройство молодежи, реализация европейских инвестиционных проектов. В этой работе может быть очень много манипуляций. Внеочередные выборы могут дать мандат более сплоченной команде, и исключить из думы больше проходимцев. Все-таки Даугавпилс, в сравнении с той же Ригой или Лиепаей, достоин пути, когда к руководству приходят молодые люди. Пусть даже без особого политического опыта, но с интересом развивать город. А у нас получается так — вот я в 2001 году закончил в Даугавпилсе школу и уехал учиться в Ригу. Сейчас вернулся, а Эйгимс и Лачплесис спустя 17 лет все те же. Они и тогда были у власти", - сказал Элксниньш.

Напомним, в четверг с должности неожиданно был смещен мэр Даугавпилса Рихард Эйгимс.

Запрос о рассмотрении вопроса об отставке Эйгимса на заседании Даугавпилсской думы подписали девять из 15 ее депутатов.

Дискуссий по этому вопросу на заседании думы не было, решение было принято за несколько минут.