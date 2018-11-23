﻿ Урбанович: у Латвии только один враг - свой же народ, Mixnews.lv

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Глава парламентской фракции партии "Согласие", депутат Сейма Янис Урбанович поделился своими размышлениями о том, в каком положении Латвия встретила свое столетие. На своей странице в Facebook Урбанович опубликовал колонку, озаглавленную "Бог есть, но благословит ли он Латвию?".

Mixnews приводит текст Урбановича целиком:

"Этот суровый вопрос возник у меня давно, однако последние события, особенно празднование столетия Латвии, его только усилили. Когда-то мне было страшновато и даже немного стыдно задавать такой вопрос вслух, потому что несмотря ни на что это - моя страна, и сомнение в том, любит ли ее Господь, могут прозвучать едва ли не кощунством. Однако всякий раз, наблюдая за происходящим и углубляясь в причины, этот непростой вывод не только не исчезает, но даже крепнет.

Не может же быть, чтобы в богословленной Латвии была посеяна такая мощная и непреодолимая ненависть. Ненависть, пронизывающая все части и все возможные формы общества. Политики презирают народ, народ - политиков, латыши ненавидят русских, русские - латышей, бедные ненавидят богатых, националисты ненавидят вообще всех, кроме самих себя. Находятся даже отдельные специалисты и даже врачи, которые ненавидят больных, потому что они говорят на другом языке… Латыш не выносит другого латыша и народ в целом не переносит друг друга. С таким подходом невозможно построить процветающую, счастливую страну.

Абсолютно точно отметила на праздновании столетия Латвии председатель Сейма Инара Мурниеце - мы сто лет прожили, чтобы достичь и удержать три символа - землю, язык и страну. Все. Никаким прочим здесь места нет и в обозримом будущем, похоже, не будет. Мы оградим латвийскую землю от всех, кто не говорит по-латышски, и от тех, у кого иные ценности. Опустевшая территория с оставшимися, которые говорят только на одном языке - очевидно, это и есть сверхцель.

Надо признать, что к этой сверхцели мы двигаемся очень большими шагами, быстро и не оглядываясь. Все, кто не согласен, бегут от этой реальности - некоторые бегут физически, уезжая из Латвии, другие бегут иначе - кто-то, к примеру, спивается, кто активнее - протестует и за это отправляется в тюрьму, большая часть - отказываясь голосовать за такую перспективу. Не зря с каждыми выборами снижается активность избирателей, и, скорее всего, их число тоже...

Сверхцелью в Латвии стала что-то вроде политики изоляционизма, от которой во всем мире стараются, наоборот, избавиться. В эпоху глобализации такой подход, угрожающий сотрудничеству и многообразию общества, в общем-то, осуществляется с трудом, потому что границы между народами и странами стираются, и противостоять этому достаточно сложно. Но нами уже сделан и следующий шаг - разжигание ненависти, что довольно часто было слышно в речах правящих политиков, в том числе и с трибуны Сейма, стало “общеприемлемым”.

Нет сомнений, что Латвия целенаправленно шагает туда, где ни одна благополучная страна не хотела бы оказаться. Изоляционизм, как и национализм, всегда ведет к нетерпимости и вражде.

Мы видим, что в наши дни изоляцию как наказание чаще всего используют сверхдержавы по отношению к другим странам. Так появляются, к примеру, санкционные списки и отказ от сотрудничества в определенных сферах.

Мне непонятно, почему латвийский народ желает таким образом наказать сам себя.

Когда-то я полагал. что это от неудач и неуспеха. Когда что-то не получается, порой злишься на себя и на весь свет.

Однако это не так. Латвийскому народу в целом все удалось. Латвийский народ дважды завоевал независимость, и у менее чем двух миллионов жителей есть своя страна, латышский язык и его латгальская разновидность, в Латвии невероятная природа, море, здесь нет природных катастроф вроде землетрясений или ураганов, у нас дружелюбные соседи и дружеские отношения почти со всеми странами. В Латвии выдающиеся художники и спортсмены и, самое главное, Латвии никто не угрожает.

За исключением самого народа Латвии, представители которого ненавидят друг друга и отделены один от другого всеми возможными способами. Внутри страны правит ненависть, и это единственное препятствие для развития и процветания Латвии".

Напомним, 18 ноября Латвия отметила столетие провозглашения независимости. В этот день сто лет назад был провозглашен "Акт о независимости".