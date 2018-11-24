﻿ Первый снег: в Риге вся спецтехника приведена в готовность, Mixnews.lv

Первый снег: в Риге вся спецтехника приведена в готовность (3)

фото

Общество | 24 ноября 2018 года, 10:02

С учетом прогнозов погоды к работе по содержанию рижских улиц, мостов и путепроводов привлечена вся имеющаяся в распоряжении городских служб техника, сообщили в Рижской думе.

Синоптики прогнозируют в конце недели в Риге снегопад и образование снежного покрова толщиной 2-4 см.

В зимний сезон занимающиеся содержанием городских улиц службы работают в круглосуточном режиме и с началом снегопада незамедлительно приступают к уборке снега и обработке проезжей части улиц, мостов и путепроводов антиобледенительными материалами. В их распоряжении имеются 59 единиц зимней техники.

Департамент сообщения призывает автоводителей проверить техническое состояние транспортных средств и их соответствие зимним условиям, а также соблюдать дистанцию и выбирать соответствующую погодным условиям скорость движения.

В субботу на большей части территории Латвии ожидаются осадки в виде дождя и снега, прогнозируют синоптики.

Днем во многих местах образуется тонкий снежный покров. Дороги местами обледенеют, небо останется пасмурным.

Ветер южный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью +1 -4 градуса, утром -2 +3, на побережье теплее.

В Риге ожидаются снег и дождь, температура воздуха будет около нуля градусов.

Фото: flickr.com/Andrey Salikov

Комментарии 3
yes3 часа назад
если что, можно у России попросить помощь, приедут на танках всё почистят, а не то что на фото говно 50ых годов
4
Ответить
Latviešu Patriots3 часа назад
Plkst.08:00 pačurāju.
Plkst.09:00 pakakāju.
Plkst.10:00 pamodos.
6
Ответить
Patriot4 часа назад
Cerams, ka Rìgas mèrs nodrosinàs mùsu pilsètas ielàs sniega novàksanu un atkal nesàks nevajadzìgu retoriku masu informàcijas lìdzeklos.
7
Ответить