﻿ Журналист Алексеев задержан Полицией безопасности на 48 часов, Mixnews.lv

Журналист Алексеев задержан Полицией безопасности на 48 часов (16)

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Общество | 23 ноября 2018 года, 22:44

Латвийский журналист, публицист и главный редактор сайт IMHOclub Юрий Алексеев, в квартире которого ранее был проведен обыск, задержан Полицией безопасности на 48 часов. Об этом в своем Facebook сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.

Ранее он же сообщил об обыске у Алексеева.

"Редактор imhoclub.lv Юрий Алексеев задержан полицией безопасности на 48 часов. Вероятно, будет находиться на "Седьмом небе" (изолятор в Чиекуркалнсе). Предъявляют 80-ю статью "деятельность, направленная против Латвии" и 81-ю прим, которую я называю "шпионаж-лайт", - "помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии"", - написал Линдерман.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Сам Алексеев назвал обвинения сфабрикованными. Также журналист предположил, что этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться.

Комментарии 16
При этом2 часа назад
подозрительно молчит мировая « цивилизованная» общественность.)))
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Лера2 часа назад
Англосаксонские звери опустились до уровня насекомых вконец.
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Алекс2 часа назад
Потомки чекиста Эйдемана,расстреляного вместе остальными собратьями за развал страны,уничтожение интеллигенции и подготовку переворота в России и сдачу ее тем же сионистам из СшА и других стран Европы,так же сдают страну и сейчас,но если Россия за границей,то мы сдесь.
Чекисты есть чекисты,комитетские латыши 90 -х распродали страну и стали миллионерами,сегодняшние продолжают это делать.
Приемственность поколений...мать ее.
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