﻿ Журналист Алексеев задержан Полицией безопасности на 48 часов, Mixnews.lv

Журналист Алексеев задержан Полицией безопасности на 48 часов (16)
Латвийский журналист, публицист и главный редактор сайт IMHOclub Юрий Алексеев, в квартире которого ранее был проведен обыск, задержан Полицией безопасности на 48 часов. Об этом в своем Facebook сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.
Ранее он же сообщил об обыске у Алексеева.
"Редактор imhoclub.lv Юрий Алексеев задержан полицией безопасности на 48 часов. Вероятно, будет находиться на "Седьмом небе" (изолятор в Чиекуркалнсе). Предъявляют 80-ю статью "деятельность, направленная против Латвии" и 81-ю прим, которую я называю "шпионаж-лайт", - "помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии"", - написал Линдерман.
Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.
Сам Алексеев назвал обвинения сфабрикованными. Также журналист предположил, что этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться.
Чекисты есть чекисты,комитетские латыши 90 -х распродали страну и стали миллионерами,сегодняшние продолжают это делать.
Приемственность поколений...мать ее.