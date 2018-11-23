﻿ Журналист Алексеев задержан Полицией безопасности на 48 часов, Mixnews.lv

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Латвийский журналист, публицист и главный редактор сайт IMHOclub Юрий Алексеев, в квартире которого ранее был проведен обыск, задержан Полицией безопасности на 48 часов. Об этом в своем Facebook сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.

Ранее он же сообщил об обыске у Алексеева.

"Редактор imhoclub.lv Юрий Алексеев задержан полицией безопасности на 48 часов. Вероятно, будет находиться на "Седьмом небе" (изолятор в Чиекуркалнсе). Предъявляют 80-ю статью "деятельность, направленная против Латвии" и 81-ю прим, которую я называю "шпионаж-лайт", - "помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии"", - написал Линдерман.

Ранее сообщалось, что прокуратура предъявила Алексееву обвинения в разжигании национальной розни, незаконном хранении патронов для огнестрельного оружия, а также в распространении детской порнографии.

Сам Алексеев назвал обвинения сфабрикованными. Также журналист предположил, что этим латвийские спецслужбы могут не ограничиться.