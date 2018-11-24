﻿ LTV7: жилой высотке на месте трагедии в Золитуде не хватает свай, Mixnews.lv

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Грубые ошибки проектировщиков, неадекватные расчеты, несогласованные отхождения от проекта во время строительства, нехватка арматуры в плитах, многократные превышения нагрузки на колонны и даже нехватка свай под основанием. Это выдержки из законченного в 2015-м году технического обследования 12-этажного здания на улице Приедайнес, 20 в Золитуде. Копия заключения оказалось в распоряжении программы "Личное дело" Русского вещания LTV7. Еще в 2015-м году эксперты предупреждали компанию Homburg Zolitūde о предаварийном состоянии новостройки и о возможности локальных обрушений, которые приведут к "глобальному изменению геометрии конструкции".

Комиссия по деградирующим среду зданиям Рижской думы на заседании 16 ноября признала высотку у разрушенного магазина Maxima развалиной. Основанием послужило техническое обследование объекта, которое в 2015-м году получила компания Homburg Zolitūde. С 300-страничным документом знакомы и представители компании Prana Property. Они стали совладельцами недвижимости в Золитуде и уже заявили о своих планах закончить объект. Впрочем, Рижскую думу эти по-прежнему планы не устраивают. Один из ключевых моментов в переговорах между совладельцами земли — вопрос использования подземной автостоянки, которая находится под полом разрушенного супермаркета. Если инвестор не получит её в своё распоряжение, то не выполнит требования Рижской думы по числу автостоянок у жилых домов.

Впрочем, у самого жилого дома большие проблемы, сообщает программа "Личное дело" на LTV7. Ее журналисты получили копии большей части технического обследования объекта, которое сделали специалисты компании Commodo по заказу Homburg zolitude.

В нем эксперты оценивают и состояние подвала-парковки под супермаркетом, и жилую многоэтажку.

Как сообщает "Личное дело", основание и внешние стены подвала-парковки под супермаркетом видимо не пострадали, поскольку всю силу удара обрушившейся крыши магазина на себя взяли плита перекрытия — потолок подвала или пол супермаркета. Перекрытие на момент обследования держалось в том числе и на металлических подпорках снизу. Эксперты указывают, что эту часть необходимо демонтировать полностью и в случае необходимости отстраивать заново.

Но если причины состояния подвала под супермаркетом понятны, то вот состояние 12 этажного жилого объекта, до сдачи которого в эксплуатацию оставалось около месяца, стало большим сюрпризом. 12-этажка расчитано на 131 квартиру. Ее фундамент — это монолитная железобетонная плита толщиной в 35 сантиметров с утолщениями под колоннами. Эта плита лежит на сваях, которые вкопаны в землю на глубину от 7 до 14 метров. Дальше цитата из заключения: "Большая часть свай в основании перегружена. Свайное поле, по мнению экспертов, принято с необоснованно малой несущей способностью. Предусмотренная эксплуатационная нагрузка на здание может привести к его недопустимой осадке с боковым креном, существующее армирование плиты основания не сможет выдержать момент изгиба. В результате при нынешнем исполнении здания может возникнуть опасная аварийная ситуация".

Эксперты считают, что причиной недостаточной несущей способности основания — ошибки проектировщика: "нагрузка на сваи рассчитана неадекватно". Кроме того и самой плите основания банально не хватает арматуры: "перенагруженные зоны практически во всех местах плиты. Величины перегрузки (в среднем в два раза) в некоторых местах выше. Этим зонам проектировщику необходимо было дать дополнительные решения армирования".

Проблемы у здания и выше. Первый этаж — технический. Там находятся колонны, которые поддерживают жилые этажи. Как видно на чертеже, над одной из этих колонн со 2-го по 12-й этажи находятся дверные проёмы. Эксперты называют это грубой ошибкой: "такое решение свидетельствует о некачественных принципах проектирования и категорически недопустимо". Вот к чему это привело на момент обследования: "В данной зоне видны микротрещины, их расположение лучеобразно, а центр находится над расположенной ниже колонной. Результаты сканирования показали, что шаг арматуры в два раза меньше предусмотренного в проекте. К этой зоне необходимо особое внимание! (подчеркивание стоит в документации — прим. ред.) Увеличение нагрузки на перекрытия здания в данной зоне после локального обрушения может привести к глобальному изменению геометрии конструкции! Необходима замена находящейся ниже колонны на железобетонную стену до плиты основания".

Спекторграммы арматуры показали, что некоторые фрагменты перегружены в 10 раз и уже видны нитевидные трещины на бетоне. Далее цитата: "И это при том, что трещины появились на этом этапе — этапе незаконченного строительства, когда в здании ещё не построены все перегородки и полы. После постройки перегородок и полов нагрузка увеличится, что приведет к росту трещин. Если допустить, что здание будет загружено по предусмотренной для него эксплуатационной нагрузке, считаем, что на этих фрагментах возникнет аварийная ситуация и локальное разрушение".

Проблемы и выше. Эксперты указывают, что ни на одном этаже со 2-го по 12-й не построено ни единой монолитной железобетонной стены, как указано в разделе строительных конструкций технического проекта. Поэтому эксперты проинформировали заказчика об отступлении строителей от проекта. Все внешние стены высотки созданы из керамзитобетонных блоков. А межэтажные перекрытия — из монолитных железобетонных плит. Однако между этажами отсутствует эластичный промежуточный слой, например, каменная вата. Эксперты пишут: "В результате этого, из-за деформации (изгибов) находящихся выше межэтажных перекрытий, по внешней стене передаётся дополнительная нагрузка на находящееся ниже перекрытия, что недопустимо. Особенно выраженные деформации межэтажных перекрытий и связанные с этим дефекты наблюдаются в консольной части здания. На момент технического обследования, когда на здание влияла только нагрузка собственных конструкций, изгибы межэтажных перекрытий в местах консоли достигают 30 миллиметров. Стыковые швы между самонесущими внешними стенами и межэтажными перекрытиями в консольной зоне здания потрескались, а некоторые рассыпались. После полной загрузки жилого дома прогресс деформаций неизбежен (подчеркивание стоит в документации — прим. ред.)".

Нанятые еще Homburg Zolitūde эксперты пишут, что высоткой можно будет пользоваться только после её серьезной реконструкции: необходимо укрепление и утолщение плиты основания, строительство дополнительного железобетонного каркаса на нижних этажах, чтобы снять давление с колонн, а также демонтаж внешних стен с заменой блоков керамзитобетона на облегченные каркасные стены.