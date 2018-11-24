﻿ LTV7: жилой высотке на месте трагедии в Золитуде не хватает свай, Mixnews.lv

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LTV7: жилой высотке на месте трагедии в Золитуде не хватает свай (1)

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Общество | 24 ноября 2018 года, 09:02

Грубые ошибки проектировщиков, неадекватные расчеты, несогласованные отхождения от проекта во время строительства, нехватка арматуры в плитах, многократные превышения нагрузки на колонны и даже нехватка свай под основанием. Это выдержки из законченного в 2015-м году технического обследования 12-этажного здания на улице Приедайнес, 20 в Золитуде. Копия заключения оказалось в распоряжении программы "Личное дело" Русского вещания LTV7. Еще в 2015-м году эксперты предупреждали компанию Homburg Zolitūde о предаварийном состоянии новостройки и о возможности локальных обрушений, которые приведут к "глобальному изменению геометрии конструкции".

Комиссия по деградирующим среду зданиям Рижской думы на заседании 16 ноября признала высотку у разрушенного магазина Maxima развалиной. Основанием послужило техническое обследование объекта, которое в 2015-м году получила компания Homburg Zolitūde. С 300-страничным документом знакомы и представители компании Prana Property. Они стали совладельцами недвижимости в Золитуде и уже заявили о своих планах закончить объект. Впрочем, Рижскую думу эти по-прежнему планы не устраивают. Один из ключевых моментов в переговорах между совладельцами земли — вопрос использования подземной автостоянки, которая находится под полом разрушенного супермаркета. Если инвестор не получит её в своё распоряжение, то не выполнит требования Рижской думы по числу автостоянок у жилых домов.

Впрочем, у самого жилого дома большие проблемы, сообщает программа "Личное дело" на LTV7. Ее журналисты получили копии большей части технического обследования объекта, которое сделали специалисты компании Commodo по заказу Homburg zolitude.

В нем эксперты оценивают и состояние подвала-парковки под супермаркетом, и жилую многоэтажку.

Как сообщает "Личное дело", основание и внешние стены подвала-парковки под супермаркетом видимо не пострадали, поскольку всю силу удара обрушившейся крыши магазина на себя взяли плита перекрытия — потолок подвала или пол супермаркета. Перекрытие на момент обследования держалось в том числе и на металлических подпорках снизу. Эксперты указывают, что эту часть необходимо демонтировать полностью и в случае необходимости отстраивать заново.

Но если причины состояния подвала под супермаркетом понятны, то вот состояние 12 этажного жилого объекта, до сдачи которого в эксплуатацию оставалось около месяца, стало большим сюрпризом. 12-этажка расчитано на 131 квартиру. Ее фундамент — это монолитная железобетонная плита толщиной в 35 сантиметров с утолщениями под колоннами. Эта плита лежит на сваях, которые вкопаны в землю на глубину от 7 до 14 метров. Дальше цитата из заключения: "Большая часть свай в основании перегружена. Свайное поле, по мнению экспертов, принято с необоснованно малой несущей способностью. Предусмотренная эксплуатационная нагрузка на здание может привести к его недопустимой осадке с боковым креном, существующее армирование плиты основания не сможет выдержать момент изгиба. В результате при нынешнем исполнении здания может возникнуть опасная аварийная ситуация".

Эксперты считают, что причиной недостаточной несущей способности основания — ошибки проектировщика: "нагрузка на сваи рассчитана неадекватно". Кроме того и самой плите основания банально не хватает арматуры: "перенагруженные зоны практически во всех местах плиты. Величины перегрузки (в среднем в два раза) в некоторых местах выше. Этим зонам проектировщику необходимо было дать дополнительные решения армирования".

Проблемы у здания и выше. Первый этаж — технический. Там находятся колонны, которые поддерживают жилые этажи. Как видно на чертеже, над одной из этих колонн со 2-го по 12-й этажи находятся дверные проёмы. Эксперты называют это грубой ошибкой: "такое решение свидетельствует о некачественных принципах проектирования и категорически недопустимо". Вот к чему это привело на момент обследования: "В данной зоне видны микротрещины, их расположение лучеобразно, а центр находится над расположенной ниже колонной. Результаты сканирования показали, что шаг арматуры в два раза меньше предусмотренного в проекте. К этой зоне необходимо особое внимание! (подчеркивание стоит в документации — прим. ред.) Увеличение нагрузки на перекрытия здания в данной зоне после локального обрушения может привести к глобальному изменению геометрии конструкции! Необходима замена находящейся ниже колонны на железобетонную стену до плиты основания".

Спекторграммы арматуры показали, что некоторые фрагменты перегружены в 10 раз и уже видны нитевидные трещины на бетоне. Далее цитата: "И это при том, что трещины появились на этом этапе — этапе незаконченного строительства, когда в здании ещё не построены все перегородки и полы. После постройки перегородок и полов нагрузка увеличится, что приведет к росту трещин. Если допустить, что здание будет загружено по предусмотренной для него эксплуатационной нагрузке, считаем, что на этих фрагментах возникнет аварийная ситуация и локальное разрушение".

Проблемы и выше. Эксперты указывают, что ни на одном этаже со 2-го по 12-й не построено ни единой монолитной железобетонной стены, как указано в разделе строительных конструкций технического проекта. Поэтому эксперты проинформировали заказчика об отступлении строителей от проекта. Все внешние стены высотки созданы из керамзитобетонных блоков. А межэтажные перекрытия — из монолитных железобетонных плит. Однако между этажами отсутствует эластичный промежуточный слой, например, каменная вата. Эксперты пишут: "В результате этого, из-за деформации (изгибов) находящихся выше межэтажных перекрытий, по внешней стене передаётся дополнительная нагрузка на находящееся ниже перекрытия, что недопустимо. Особенно выраженные деформации межэтажных перекрытий и связанные с этим дефекты наблюдаются в консольной части здания. На момент технического обследования, когда на здание влияла только нагрузка собственных конструкций, изгибы межэтажных перекрытий в местах консоли достигают 30 миллиметров. Стыковые швы между самонесущими внешними стенами и межэтажными перекрытиями в консольной зоне здания потрескались, а некоторые рассыпались. После полной загрузки жилого дома прогресс деформаций неизбежен (подчеркивание стоит в документации — прим. ред.)".

Нанятые еще Homburg Zolitūde эксперты пишут, что высоткой можно будет пользоваться только после её серьезной реконструкции: необходимо укрепление и утолщение плиты основания, строительство дополнительного железобетонного каркаса на нижних этажах, чтобы снять давление с колонн, а также демонтаж внешних стен с заменой блоков керамзитобетона на облегченные каркасные стены.

Комментарии 1
434721 минуту назад
«Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.»
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