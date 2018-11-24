﻿ Латвийцев призывают поздравить с праздниками одиноких пенсионеров и детей, Mixnews.lv

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Инициаторы акции "Ангелы Добра" призывают всех латвийцев поздравить одиноких пенсионеров с приблежающимеся праздниками.

В этом году благотворительная акция "Ангелы Добра" хочет подарить чудо жителям пансионата Jelgavas novada SARC Eleja un SARC Staļģene.

В пансионате живет 50 пенсионеров:

Екатерина (98 лет) хотела бы духи и ТВ декодер;

Мария(92 года) желает баночку кофе, коробочку конфет и баночку маринованных огурцов;

Феофания(77 лет) желает коробочку конфет;

Светлана(71 год) желает баночку кофе и коробочку конфет;

Элвира (90 лет) желает коробочку конфет и теплые носки (40 размер);

Янис (79 лет) желает спортивные штаны (XXL размер);

-Юлион (82 года) желает конфетки-леденьцы "барбарис";

-Айвар (63 года) желает компьютер и чайник;

Галина (81 год) желает чай и шоколадные конфеты;

Янис (71 год) желает растворимое кофе и мобильный телефон;

Виктор (69 лет) желает духи, велосипед и черный шоколад;

Юрис (75 лет) желает чайник и фонарик;

Юрис (62 года) желает духи и портативный компьютер;

Янис (71 год) желает коробочку конфет и спортивный костюм ( М размер);

Антон (75 лет) желает растворимое кофе и чайник;

Виктор (72 года) желает духи и аккордеон;

Ивар (56 лет) желает растворимое кофе и чайник;

Теодор( 76 лет) желает растворимое кофе и радио;

Галина (78 лет) желает теплую кофту и мобильный телефон;

Майгонис (73 года) желает клей ПВА, цветной картон и растворимое кофе;

Константин (75 лет) желает коробочку конфет и радио;

Владимир (61 год) желает растворимое кофе, телевизор и ТВ декодер;

Имант (75 лет) желает растворимое кофе и перчатки велосипедиста;

Нина(88 лет) желает растворимое кофе коробочку конфет;

Любовь (82 года) желает радио и теплый свитер (52 размер);

Вайвар (83 года) желает коробочку конфет и баночку меда;

Лия (54 года) желает вазу, нитки для вязания разных цветов;

Имант (90 лет) желает коробочку конфет;

Андрис (74 года) желает коробочку конфет и фонарик;

Стасе (70 лет) желает духи и радио;

Янина (80 лет) желает конфеты и мед;

Юрис (75 лет) желает баночку варенья и наручные часы;

Виктор (87 лет) желает коробочку конфет и настольные часы;

Янис (75 лет) желает коробочку конфет, детективные книги на латышском языке;

Пранс (72 лет) желает духи и мед;

Зелма (82 года) желает коробочку конфет и мед;

Василий (65 лет) желает коробочку конфет, чай и настенную фоторепродукцию;

Янис (78 лет) желает машинку для бритья, настольный календарь, чай, коробочку конфет;

Павел (65 лет) желает настольный календарь, кофе и коробочку конфет;

Эдите (75 лет) желает абонемент «Patiesā dzīve”, настольный календарь, детективный роман на латышском языке, коробочку конфет;

Валда ( 76лет) желает настольный календарь, нитки для вязания разных цветов, коробочку конфет;

Николай(75 лет) желает настенную фоторепродукцию, кофе и коробочку конфет;

Карлис (78 лет) желает машинку для бритья, настольный календарь;

Ария Матилде (87 лет) желает красивый платок, духи и коробочку конфет;

Валерий (64 года) желает настольный календарь, кофе и коробочку конфет;

Гунтис (61 год) желает настольный календарь, коробочку конфет и радио;

Моника (72 года) желает настольный календарь, духи и коробочку конфет;

Юрис (74 года) желает теплый свитер, кофе и коробочку конфет;

Анита (80 лет) желает абонемент “Rīgas viļņi”, настольный календарь, книгу на латышском языке, коробочку конфет;

Александр (72 года) желает абонемент журнала или газеты на русском языке и коробочку конфет;

А так же в этом году благотворительная акция "Ангелы Добра" хочет подарить чудо деткам из детского дома Jelgavas novada SARC Eleja:

Дан (13 лет) желает перчатки, шапку, машинку на пульте;

Вадим (15 лет) желает кроссовки (42 размер) и перчатки;

Айвар (16 лет) желает электронные наручные часы и перчатки;

Янис (13 лет) желает MP3 с наушниками + карту памяти, перчатки;

Ника Виктория (13 лет) желает косметику для лица, аксессуары бижутерии : сережки, цепочку;

Хаким (7 лет) желает настольную игру Pārvietojamā mozaīka;

Максим (16 лет) желает игровую приставку, наушники и перчатки;

Наурис (14 лет) желает наручные часы;

Давис (18 лет) желает гладильную доску и утюг;

Харис (17 лет) желает наручные часы, одеколон и перчатки;

Мартиньш (16 лет) желает USB провод, солнечные очки и перчатки;

Саманта (17 лет) желает косметику — тени для век, кисточки для косметики, духи и перчатки;

Подарки в праздничной упаковке можно приносить:

B кафе Buberts по адресу: Рига, ул. Дзирнаву, 15, указав, что это для благотворительной акции "Ангелы добра". Время работы понедельник- суббота - с 10.00 до 22.30-воскресенье – с 11.00 до 16.00 ; Т/Ц DAMME (Рига, Курземес проспект, в магазин OUTLET Brand Sport Fashion указав, что это для благотворительной акции "Ангелы добра". Время работы понедельник-воскресенье с 10.00 до 21.00.

Cбор подарков проводится с 20.11.2018 до 25.12.18.

Если подпишите открытку своим именем или от имени Дедушки Мороза, им будет очень приятно. Можно что-то испечь своими руками. Просьба по возможности приносить свой подарочек в подарочной упаковки указав получателя подарочка. Фрукты и продукты в том числе соки и безалкогольное шампанское приносить в конце декабря, чтобы не испортились.

Акция "Ангелы добра" проводится с 2014 года и в предыдущие годы она проводилась для пациентов Онкологического отделения больницы Страдиня, пансионата в Балдоне, пансионата в Адажи, пансионата в Atsaucība, пансионата в Вараклянях, пансионата в Экабпилсе и других.

По всем вопросам организации можно обращаться к Линде Моцебекере по телефону +37122098722 или отправив письмо по эл.почте linda.mocebekere@inbox.lv.

Фото из Flickr/Katherine Morozova