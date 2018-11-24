﻿ Латвийцев призывают поздравить с праздниками одиноких пенсионеров и детей, Mixnews.lv

Латвийцев призывают поздравить с праздниками одиноких пенсионеров и детей
Инициаторы акции "Ангелы Добра" призывают всех латвийцев поздравить одиноких пенсионеров с приблежающимеся праздниками.
В этом году благотворительная акция "Ангелы Добра" хочет подарить чудо жителям пансионата Jelgavas novada SARC Eleja un SARC Staļģene.
В пансионате живет 50 пенсионеров:
Екатерина (98 лет) хотела бы духи и ТВ декодер;
Мария(92 года) желает баночку кофе, коробочку конфет и баночку маринованных огурцов;
Феофания(77 лет) желает коробочку конфет;
Светлана(71 год) желает баночку кофе и коробочку конфет;
Элвира (90 лет) желает коробочку конфет и теплые носки (40 размер);
- Янис (79 лет) желает спортивные штаны (XXL размер);
-Юлион (82 года) желает конфетки-леденьцы "барбарис";
-Айвар (63 года) желает компьютер и чайник;
Галина (81 год) желает чай и шоколадные конфеты;
Янис (71 год) желает растворимое кофе и мобильный телефон;
Виктор (69 лет) желает духи, велосипед и черный шоколад;
Юрис (75 лет) желает чайник и фонарик;
Юрис (62 года) желает духи и портативный компьютер;
Янис (71 год) желает коробочку конфет и спортивный костюм ( М размер);
Антон (75 лет) желает растворимое кофе и чайник;
Виктор (72 года) желает духи и аккордеон;
Ивар (56 лет) желает растворимое кофе и чайник;
Теодор( 76 лет) желает растворимое кофе и радио;
Галина (78 лет) желает теплую кофту и мобильный телефон;
Майгонис (73 года) желает клей ПВА, цветной картон и растворимое кофе;
Константин (75 лет) желает коробочку конфет и радио;
Владимир (61 год) желает растворимое кофе, телевизор и ТВ декодер;
Имант (75 лет) желает растворимое кофе и перчатки велосипедиста;
Нина(88 лет) желает растворимое кофе коробочку конфет;
Любовь (82 года) желает радио и теплый свитер (52 размер);
Вайвар (83 года) желает коробочку конфет и баночку меда;
Лия (54 года) желает вазу, нитки для вязания разных цветов;
Имант (90 лет) желает коробочку конфет;
Андрис (74 года) желает коробочку конфет и фонарик;
Стасе (70 лет) желает духи и радио;
Янина (80 лет) желает конфеты и мед;
Юрис (75 лет) желает баночку варенья и наручные часы;
Виктор (87 лет) желает коробочку конфет и настольные часы;
Янис (75 лет) желает коробочку конфет, детективные книги на латышском языке;
Пранс (72 лет) желает духи и мед;
Зелма (82 года) желает коробочку конфет и мед;
Василий (65 лет) желает коробочку конфет, чай и настенную фоторепродукцию;
Янис (78 лет) желает машинку для бритья, настольный календарь, чай, коробочку конфет;
Павел (65 лет) желает настольный календарь, кофе и коробочку конфет;
Эдите (75 лет) желает абонемент «Patiesā dzīve”, настольный календарь, детективный роман на латышском языке, коробочку конфет;
Валда ( 76лет) желает настольный календарь, нитки для вязания разных цветов, коробочку конфет;
Николай(75 лет) желает настенную фоторепродукцию, кофе и коробочку конфет;
Карлис (78 лет) желает машинку для бритья, настольный календарь;
Ария Матилде (87 лет) желает красивый платок, духи и коробочку конфет;
Валерий (64 года) желает настольный календарь, кофе и коробочку конфет;
Гунтис (61 год) желает настольный календарь, коробочку конфет и радио;
Моника (72 года) желает настольный календарь, духи и коробочку конфет;
Юрис (74 года) желает теплый свитер, кофе и коробочку конфет;
Анита (80 лет) желает абонемент “Rīgas viļņi”, настольный календарь, книгу на латышском языке, коробочку конфет;
Александр (72 года) желает абонемент журнала или газеты на русском языке и коробочку конфет;
А так же в этом году благотворительная акция "Ангелы Добра" хочет подарить чудо деткам из детского дома Jelgavas novada SARC Eleja:
Дан (13 лет) желает перчатки, шапку, машинку на пульте;
Вадим (15 лет) желает кроссовки (42 размер) и перчатки;
Айвар (16 лет) желает электронные наручные часы и перчатки;
Янис (13 лет) желает MP3 с наушниками + карту памяти, перчатки;
Ника Виктория (13 лет) желает косметику для лица, аксессуары бижутерии : сережки, цепочку;
Хаким (7 лет) желает настольную игру Pārvietojamā mozaīka;
Максим (16 лет) желает игровую приставку, наушники и перчатки;
Наурис (14 лет) желает наручные часы;
Давис (18 лет) желает гладильную доску и утюг;
Харис (17 лет) желает наручные часы, одеколон и перчатки;
Мартиньш (16 лет) желает USB провод, солнечные очки и перчатки;
Саманта (17 лет) желает косметику — тени для век, кисточки для косметики, духи и перчатки;
Подарки в праздничной упаковке можно приносить:
B кафе Buberts по адресу: Рига, ул. Дзирнаву, 15, указав, что это для благотворительной акции "Ангелы добра". Время работы понедельник- суббота - с 10.00 до 22.30-воскресенье – с 11.00 до 16.00 ;
Т/Ц DAMME (Рига, Курземес проспект, в магазин OUTLET Brand Sport Fashion указав, что это для благотворительной акции "Ангелы добра". Время работы понедельник-воскресенье с 10.00 до 21.00.
Cбор подарков проводится с 20.11.2018 до 25.12.18.
Если подпишите открытку своим именем или от имени Дедушки Мороза, им будет очень приятно. Можно что-то испечь своими руками. Просьба по возможности приносить свой подарочек в подарочной упаковки указав получателя подарочка. Фрукты и продукты в том числе соки и безалкогольное шампанское приносить в конце декабря, чтобы не испортились.
Акция "Ангелы добра" проводится с 2014 года и в предыдущие годы она проводилась для пациентов Онкологического отделения больницы Страдиня, пансионата в Балдоне, пансионата в Адажи, пансионата в Atsaucība, пансионата в Вараклянях, пансионата в Экабпилсе и других.
По всем вопросам организации можно обращаться к Линде Моцебекере по телефону +37122098722 или отправив письмо по эл.почте linda.mocebekere@inbox.lv.
Фото из Flickr/Katherine Morozova