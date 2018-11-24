﻿ Жителей Латвии призывают помянут жертв холокоста, Mixnews.lv

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Уже третий год подряд рижан призывают вечером 30 ноября, с 18:00 до 23:00 прийти к Памятнику Свободы, чтобы зажечь свечу в память об уничтоженных в Румбуле во время Холокоста евреях Латвии.

Инициативу отметить 75 годовщину румбульской трагедии в 2016 году подписали более 300 жителей Латвии. Координаторы памятного мероприятия советуют брать свечи с крышкой, чтобы ноябрьский ветер не затушил их.