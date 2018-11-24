﻿ Жителей Латвии призывают помянут жертв холокоста, Mixnews.lv

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Жителей Латвии призывают помянут жертв холокоста (26)

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Общество | 24 ноября 2018 года, 21:24

Уже третий год подряд рижан призывают вечером 30 ноября, с 18:00 до 23:00 прийти к Памятнику Свободы, чтобы зажечь свечу в память об уничтоженных в Румбуле во время Холокоста евреях Латвии.

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Инициативу отметить 75 годовщину румбульской трагедии в 2016 году подписали более 300 жителей Латвии. Координаторы памятного мероприятия советуют брать свечи с крышкой, чтобы ноябрьский ветер не затушил их.

Комментарии 26
негражланин2 часа назад
Прчему призывают жителей Латвии,а не латышей!!! Латыши принимали активное участие в истреблении евреев!!! Память коротка!!!
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РУССКИЙ 2 часа назад
Почему к Памятнику свободе? К этому памятнику ходят латышские нацисты-убийцы тех самых евреев.Знаю со слов свидетеля тех преступлений.
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А ты попробуй шароварина1 час назад
Есть поезд на Киев, покрышки под мышки, кизяк на карман, и плиз гоу нахрен отсюда.Дармоед бездарный.
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