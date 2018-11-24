﻿ В Риге впервые пройдет шествие в защиту животных, Mixnews.lv

В Риге впервые пройдет шествие в защиту животных (7)
Сегодня в Риге впервые состоится шествие в защиту животных. Цель акции - добиться положительных изменений в латвийских нормативных актах, защищающих права животных, сообщила представитель общества "Свобода животных" Майя Крастиня.
Шествие начнется на Ратушной площади в 12.30.
Шествие в этот день пройдет также в Таллине, где акция проводится уже во второй раз. По словам Крастини, в Вильнюсе, Варшаве, Киеве и других городах Европы такие шествия стали ежегодной традицией и собирают тысячи участников и сторонников.
"За любыми изменениями для улучшения положения животных стоит долгий и кропотливый труд. Поэтому мы не ждем, что на следующий день после шествия в Сейм будут поданы законопроекты об улучшении положения животных и их защиты. Однако мы ожидаем, что в те моменты, когда вопросы защиты животных обсуждаются в каком-нибудь органе власти, они воспринимаются как серьезная и важная для общества проблема", - подчеркнула представитель общества "Свобода животных".
Фото из Flickr/Maryalice Lester
Выступят русский, польский, еврейский, немецкий,корейский, цыганский (!) ансамбли, увидим бурятский, армянский, узбекский. грузинский танцы. Услышим латвийский ансамбль кокле и группу, которая одновременно играет на инструментах разных народов. ВХОД СВОБОДНЫЙ, НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗНООБРАЗНЕЙШИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!!
Где общество защиты человека?
Или человек уже не считается посланником божьим на Земле,судя по тому ,что кругом уже одни черти?