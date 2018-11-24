﻿ В Риге впервые пройдет шествие в защиту животных, Mixnews.lv

В Риге впервые пройдет шествие в защиту животных (7)

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Общество | 24 ноября 2018 года, 11:43

Сегодня в Риге впервые состоится шествие в защиту животных. Цель акции - добиться положительных изменений в латвийских нормативных актах, защищающих права животных, сообщила представитель общества "Свобода животных" Майя Крастиня.

Шествие начнется на Ратушной площади в 12.30.

Шествие в этот день пройдет также в Таллине, где акция проводится уже во второй раз. По словам Крастини, в Вильнюсе, Варшаве, Киеве и других городах Европы такие шествия стали ежегодной традицией и собирают тысячи участников и сторонников.

"За любыми изменениями для улучшения положения животных стоит долгий и кропотливый труд. Поэтому мы не ждем, что на следующий день после шествия в Сейм будут поданы законопроекты об улучшении положения животных и их защиты. Однако мы ожидаем, что в те моменты, когда вопросы защиты животных обсуждаются в каком-нибудь органе власти, они воспринимаются как серьезная и важная для общества проблема", - подчеркнула представитель общества "Свобода животных".

Фото из Flickr/Maryalice Lester

Комментарии 7
++++2 часа назад
когда же будут акции в защиту старых,больных людей, может хватит *защитникам* животных стричь бабло под никчемные проекты, не получали бы деньги фиг бы вы устраивали акции
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Анколовский 2 часа назад
ЖИВОТНЫЕ, забота о них - ЭТО ХОРОШО! И даже прекрасно. Но в субботу днем в Риге будет и представление для людей. бесплатное!!! РАЗВЕРНУТЫЙ (или просто большой, часа на три!) ГАЛА-КОНЦЕРТ 16-ГО ФЕСТИВАЛЯ АНКОЛ «Едины в многообразии-2018» НАЧНЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЧАСОВ, в 15.00. По адресу Рига, Пардаугава, Baložu 27 (ул. Баложу, 27, здание муз. школы им. П.Юрьяна, это рядом с Домом АНКОЛ). Вход свободный.
Выступят русский, польский, еврейский, немецкий,корейский, цыганский (!) ансамбли, увидим бурятский, армянский, узбекский. грузинский танцы. Услышим латвийский ансамбль кокле и группу, которая одновременно играет на инструментах разных народов. ВХОД СВОБОДНЫЙ, НЕ УПУСКАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗНООБРАЗНЕЙШИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ!!!
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Алекс2 часа назад
Каких только обществ нет...Общество защиты геев и лесбиянок,общество защиты природы,общество защиты животных и т.д.
Где общество защиты человека?
Или человек уже не считается посланником божьим на Земле,судя по тому ,что кругом уже одни черти?
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