﻿ В Риге прошло шествие в защиту животных, Mixnews.lv

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Сегодня в Риге впервые состоялось шествие в защиту животных. Цель акции - добиться положительных изменений в латвийских нормативных актах, защищающих права животных, сообщила представитель общества "Свобода животных" Майя Крастиня.

Как рассказал корреспондент портала Mixnews.lv, собравшиеся скандировали "Чего мы хотим? Свободы животным! Когда мы этого хотим? Сейчас!" и "Что было раньше - курица или клетка?".

Шествие в этот день прошло также в Таллине, где акция проводится уже во второй раз. По словам Крастини, в Вильнюсе, Варшаве, Киеве и других городах Европы такие шествия стали ежегодной традицией и собирают тысячи участников и сторонников.

"За любыми изменениями для улучшения положения животных стоит долгий и кропотливый труд. Поэтому мы не ждем, что на следующий день после шествия в Сейм будут поданы законопроекты об улучшении положения животных и их защиты. Однако мы ожидаем, что в те моменты, когда вопросы защиты животных обсуждаются в каком-нибудь органе власти, они воспринимаются как серьезная и важная для общества проблема", - подчеркнула представитель общества "Свобода животных".