﻿ В Риге прошло шествие в защиту животных, Mixnews.lv

В Риге прошло шествие в защиту животных (8)

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Общество | 24 ноября 2018 года, 14:16

Сегодня в Риге впервые состоялось шествие в защиту животных. Цель акции - добиться положительных изменений в латвийских нормативных актах, защищающих права животных, сообщила представитель общества "Свобода животных" Майя Крастиня.

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Как рассказал корреспондент портала Mixnews.lv, собравшиеся скандировали "Чего мы хотим? Свободы животным! Когда мы этого хотим? Сейчас!" и "Что было раньше - курица или клетка?".

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Шествие в этот день прошло также в Таллине, где акция проводится уже во второй раз. По словам Крастини, в Вильнюсе, Варшаве, Киеве и других городах Европы такие шествия стали ежегодной традицией и собирают тысячи участников и сторонников.

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"За любыми изменениями для улучшения положения животных стоит долгий и кропотливый труд. Поэтому мы не ждем, что на следующий день после шествия в Сейм будут поданы законопроекты об улучшении положения животных и их защиты. Однако мы ожидаем, что в те моменты, когда вопросы защиты животных обсуждаются в каком-нибудь органе власти, они воспринимаются как серьезная и важная для общества проблема", - подчеркнула представитель общества "Свобода животных".

Комментарии 8
Николай3 часа назад
Лично я запретил бы охоту вообще. Оставил бы только возможность отстрела больных или чрезмерно расплодившихся животных. Не понимаю я охотников, что за радость убить, скажем, оленя, а потом фотографироваться у его окровавленной туши. Садизм и ничего больше.
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1232 часа назад
Андрей, вы придурок.раз у вас нет жалости к животным, вряд ли вы жалеете пенсионеров, про которых пишете. Вы просто лишены этого чувства- жалости и сочувствия.
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андрей3 часа назад
Придурки...защитники животных хреновы..Животных убивать не грех.Лучше о защите пенсионеров позаботились бы...Занятся больше нечем крысы?
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