﻿ Синоптики рассказали, каким будет последнее воскресенье ноября, Mixnews.lv

Синоптики рассказали, каким будет последнее воскресенье ноября (1)
Общество | 25 ноября 2018 года, 10:01
В последнее воскресенье ноября во многих регионах облачность рассеется и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Солнечнее всего будет на севере Курземе, а самая пасмурная погода сохранится в Латгале.
Местами пройдет небольшой снег, дороги обледенеют. В некоторых регионах Курземе и Земгале в течение дня сохранится туман.
Температура воздуха составит -2..+3 градуса, к вечеру станет холоднее.
В Риге 25 ноября облачность уменьшится, температура воздуха составит около +1 градуса.
Фото: pixabay.com
Izskatàs, ka ziema ir klàt.
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