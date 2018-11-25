﻿ Синоптики рассказали, каким будет последнее воскресенье ноября, Mixnews.lv

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В последнее воскресенье ноября во многих регионах облачность рассеется и выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Солнечнее всего будет на севере Курземе, а самая пасмурная погода сохранится в Латгале.

Местами пройдет небольшой снег, дороги обледенеют. В некоторых регионах Курземе и Земгале в течение дня сохранится туман.

Температура воздуха составит -2..+3 градуса, к вечеру станет холоднее.

В Риге 25 ноября облачность уменьшится, температура воздуха составит около +1 градуса.

Фото: pixabay.com