﻿ В Адажском крае на 18 млн евро планируется построить жилье для военных, Mixnews.lv

В Адажском крае на 18 млн евро планируется построить жилье для военных (12)

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Общество | 25 ноября 2018 года, 16:31

В Адажском крае в ближайшие годы с использованием инвестиций частного партнера примерно на 18 млн евро планируется строить служебное жилье для военнослужащих, говорится в поданном правительству докладе Министерства обороны.

Спрос на жилье среди военнослужащих и планируемый прирост количества военнослужащих профессиональной службы на Адажской военной базе предполагают, что в непосредственной близости от базы в период до 2025 года понадобятся по крайней мере четыре 50-квартирных дома - в целом на 200 служебных квартир. Затраты на их строительство могут составить около 18 млн евро.

Министерство считает, что строительство жилья в Адажском крае может быть организовано в рамках государственного и частного партнерства - строительство изначально будет финансировать частный партнер из своих средств, а Минобороны затем в течение нескольких лет их выплатит.

Строить дома планируется на участках, находящихся во владении Минобороны. Строительство жилых домов в Адажском крае в рамках публично-частного партнерства задумано как пилотный проект. Если он будет успешно реализован, жилье для военнослужащих может строиться и в других регионах с учетом развития военной инфраструктуры.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns

Комментарии 12
Патриот 40 минут назад
Я даже знаю кто это жильё будет строить! Все попилено и разделенно!
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Болт16 минут назад
Латыши собрались воевать??? С кем и с каким оружием они могут кого-то одолеть??? Всю промышленность, сельское хозяйство, образование, медицину, и.т.д просрали и хотят жить как в масле. Есть один выход ЭТО объявить РОССИИ войну, и потом без боя сдаться.
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нина20 минут назад
когда мой сын служил в адажи,я ездилак нему и видела приличный военный городок для военных ,квартиры со всеми удобствами,советская армия ушла,всё оставив,наверно как и скрунде всё что можно разворовали ,а теперь нужно строить за наши нищие деньги новое жильё военным,вот какая пришла в латвии власть,которая не сумела распорядиться всем оставленным имуществом и пустила всё на самотёк,!!!
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