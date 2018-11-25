﻿ В Адажском крае на 18 млн евро планируется построить жилье для военных, Mixnews.lv

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В Адажском крае в ближайшие годы с использованием инвестиций частного партнера примерно на 18 млн евро планируется строить служебное жилье для военнослужащих, говорится в поданном правительству докладе Министерства обороны.

Спрос на жилье среди военнослужащих и планируемый прирост количества военнослужащих профессиональной службы на Адажской военной базе предполагают, что в непосредственной близости от базы в период до 2025 года понадобятся по крайней мере четыре 50-квартирных дома - в целом на 200 служебных квартир. Затраты на их строительство могут составить около 18 млн евро.

Министерство считает, что строительство жилья в Адажском крае может быть организовано в рамках государственного и частного партнерства - строительство изначально будет финансировать частный партнер из своих средств, а Минобороны затем в течение нескольких лет их выплатит.

Строить дома планируется на участках, находящихся во владении Минобороны. Строительство жилых домов в Адажском крае в рамках публично-частного партнерства задумано как пилотный проект. Если он будет успешно реализован, жилье для военнослужащих может строиться и в других регионах с учетом развития военной инфраструктуры.

Фото: flickr.com/Kārlis Dambrāns