﻿ Суд решил не заключать под стражу журналиста Алексеева, Mixnews.lv

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В воскресенье, 25 ноября, суд Видземского предместья Риги отклонил ходатайство Полиции безопасности (ПБ) об избрании в качестве меры пресечения в отношении задержанного латвийского журналиста, публициста и главного редактора сайта IMHOclub Юрия Алексеева заключение под стражу. Журналист был отпущен на свободу, сообщила корреспонденту ТАСС его адвокат Имма Янсоне.

"Суд Видземского предместья Риги сегодня на заседании не удовлетворил ходатайство следователя о содержании под стражей Алексеева. Его выпустили на свободу. Сейчас мы ждем назначения более мягкой меры пресечения в отношении моего подзащитного", - сказала она.

О том, что суд отклонил ходатайство также сообщил политический и общественный активист Владимир Линдерман.

Алексеев рассказал редакции Mixnews, что его задержание 23 ноября происходило в более грубой форме, чем обычно.

"Это было во второй половине дня, вдруг выключилось электричество. Я открываю входную дверь, а с другой стороны стоят трое человек - следователь и двое мужчин в масках. Повалили на землю. Говорят, что Полиция безопасности. Провели очень грубый обыск, опять все компьютеры и цифровые носители изъяли. Потом забрали на улицу Кр. Барона 99, допросили и посадили в камеру", - отметил публицист.

По словам Алексеева, он находился в одной камере с наркоманом, однако в целом эти два дня он провел весело.

"Эти два дня я провел в следственном изоляторе, в камере. На синем матрасе, моим соседом по камере оказался наркоман, у которого началась ломка. Плохо спал я эти дни. Но было весело, сейчас подъехал к дому наконец и буду отдыхать", - заявил он.

Между тем выяснилось, что вместе с Алексеевым был задержан другой латвийский журналист Дмитрий Сумароков. Об этом в Facebook написала Екатерина Викулина.

По словам Алексеева, он видел Сумарокова в суде, но не может комментировать его задержание по той причине, что они обвиняются в рамках одного дела.

"У меня подписка о неразглашении, поскольку мы по одному делу, по одной статье проходим. Поэтому я не могу разглашать подробностей. Видел его в суде сегодня - меня выводили, а его заводили", - заявил Алексеев.

Напомним, Алексеев был задержан ПБ 23 ноября, спецслужбы также провели обыск у него дома. Как ранее корреспонденту ТАСС рассказала Янсоне, журналист находится в статусе лица, в отношении которого возбужден уголовный процесс по двум статьям уголовного закона - деятельность, направленная против Латвии, и помощь иностранному государству в его деятельности против Латвии.

ПБ в середине декабря 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению ПБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.

Позже прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным. По его словам, патроны для пистолета были подброшены ему при обыске, а материалы, содержащие детскую порнографию, на самом деле являются фотографиями его детей во время купания. Журналист также неоднократно заявлял, что направленные на разжигание национальной розни комментарии писал не он.