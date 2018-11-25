﻿ Ночью в Латвии ожидается сильное похолодание, Mixnews.lv

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В воскресенье, 25 ноября, вечером температура воздуха в Латвии начнет понижаться и в ночь на понедельник составит -1..-9 градусов, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами пройдет снег, на побережье также дождь. Ночью и утром возможны туман и иней.

Днем температура воздуха составит -2..+3 градуса, на побережье - до +5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается снег, возможен дождь, ночью - туман. Температура воздуха ночью опустится немного ниже нуля, а днем составит +2 градуса.

Фото: pixabay.com