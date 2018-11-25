﻿ Система страхования здоровья: базы данных до сих пор нет, Mixnews.lv

Общество |

До введения системы государственного страхования здоровья осталось чуть больше месяца, но до сих пор не завершена работа над базой данных о людях, которым полагается государственная страховка, поэтому сведений о том, сколько лиц в следующем году будут получать полный спектр государственных медицинских услуг, пока нет.

Как сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Агнесе Ясеновича, работа над созданием базы данных продолжается. Сведения о застрахованных лицах будут доступны, когда завершится интеграция в базу данных всех необходимых регистров.

Представитель НСЗ подчеркнула, что работа ведется в соответствии с планом, и база данных начнет действовать с 1 января следующего года.

В базу данных системы государственного страхования необходимо интегрировать данные из 13 крупных государственных регистров, например, регистров Управления по делам гражданства и миграции, Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и др.

На создание базы данных по решению правительства Минздраву выделено 1,85 млн евро.

Как сообщалось ранее, со следующего года оплачиваемые государством услуги здравоохранения будут привязаны к уплате социальных взносов.

Всем жителям страны будет полагаться минимальная корзина оплаченных государством медицинских услуг, а полный перечень смогут получить те, кто застрахован государством.

Фото: pixabay.com