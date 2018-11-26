﻿ "Это предательство": пострадавшие в трагедии Золитуде разочарованы в Гобземсе, Mixnews.lv

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Многие пострадавшие в Золитудской трагедии высказывают жесткую критику в адрес кандидата в премьер-министры от партии KPV LV Алдиса Гобземса. Об этом сообщает телеканал TV3, пишет Latvijas Avīze.

Будучи адвокатом, Гобземс после трагедии вызвался защищать одного из пострадавших и пообещал отсудить у виновных самые большие компенсации в истории Латвии.

По части этих дел еще идет судопроизводство, но Гобземс больше не представляет пострадавших, потому что стал депутатом Сейма, а закон запрещает объединять должности адвоката и депутата.

Как отмечает TV3, часть пострадавших чувствуют себя преданными. При этом бывший адвокат настаивает на том, что выполнит все обещания.

Телеканал отмечает, что большой резонанс в обществе вызвало интервью в журнале Ir члена правления Общества пострадавших в Золитудской трагедии Алены Бурве-Желудковой, в котором она критически высказалась о политической карьере Гобземса.

Сказанное она повторила журналистам TV3.

"Я не являюсь его клиенткой, и слава богу. Но по той причине, что я также член правления, который всегда принимает участие в суде и связывается с пострадавшими, у меня не раз появлялись вопросы к Алдису. Например, почему его клиенты не могут до него дозвониться? Я считаю то, что он сделал предательством. Он предал людей в самый тяжелый момент", - сказала она.

Бурве-Желудкова рассказала, что Гобземс не приходил на заседания по уголовным делам уже полтора года. В гражданских делах, по которым пострадавшие пытаются добиться компенсации от виновных, Гобземс вместо себя назначил других юристов. В свою очередь пострадавшие, которые проходят по уголовному делу, остались без представителя.

Гобземс не отрицает, что не посещал некоторые заседания суда, но поясняет, что это было только тогда, когда пострадавшим и их адвокатам отводится лишь роль зрителей. Пострадавшие могут только заявить и поддержать требования о компенсациях, и это уже сделано, подчеркнул Гомземс.

21 ноября исполнилось пять лет с обрушения крыши в магазине Maxima в рижском районе Золитуде. В результате трагедии погибли 54 человека, в том числе три пожарных спасателя.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам. Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.

К данному моменту прошло уже 133 судебных заседания, на которых выслушали 441 лицо. Первое заседание суда по Золитудской трагедии прошло 8 декабря 2015 года. Рассмотрение дела продолжается и по прогнозам продлится еще по меньшей мере год.