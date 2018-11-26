﻿ Сегодня в Латвии включат сирены тревоги, Mixnews.lv

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Сегодня, 26 ноября, в 10:30 Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) по всей Латвии на три минуты включит сирены тревоги. Об ГПСС ранее сообщила в своем Twitter.

Pirmdien, 26.novembrī no plkst. 10.30 līdz 10.50, VUGD visā Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu to darbību, konstatētu bojājumus vai traucējumus un pārbaudītu to skaņas signāla dzirdamību. Plašāk šeit: https://t.co/gb3XRL2NXU pic.twitter.com/DOdmDpI4ii — VUGD (@ugunsdzeseji) 20 ноября 2018 г.

Как сообщается, это будет сделано, чтобы проверить работу системы гражданской сигнализации и оповещения, а также, чтобы констатировать повреждения сирен и убедиться в том, что сигнал хорошо слышен.

У жителей нет причин для тревог, ничего предпринимать не нужно.

Сирены нужны для того, чтобы в случае необходимости быстро сообщить жителям о том, что произошла природная или техногенная катастрофа, или же существует риск, что произойдет что-то подобное.

ГПСС напоминает, что в случаях, если жители не предупреждены о проверке сирен, то они узнают о тревоге, включив радио или телевизор, которые будут транслировать информацию о возможной угрозе и давать рекомендации о том, как себя вести в этой ситуации.