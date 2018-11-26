﻿ Чакша: нам не придется вводить режим ЧС в больничном секторе, Mixnews.lv

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После постановления Конституционного суда (КС) об ограничении сверхурочной работы медицинских работников, в сфере здравоохранения не придется объявлять чрезвычайную ситуацию, как на то указывает общество больниц, заверила министр отрасли Анда Чакша в эфире радио Baltkom.

«Я думаю, что чрезвычайной ситуации в больничном секторе удастся избежать. Мы переговорили с каждой больницей. Главное, чтобы хватало сотрудников на острую помощь. Далее надо внести поправки к закону о труде, позволяющие медработникам по желанию законно работать сверх нормального рабочего времени на одном рабочем месте. Естественно, за двойную оплату. 16 млн евро уже выделены на оплату сверхурочных. Эта сумма уже включена в бюджет. А вопрос о повышении зарплат всем медикам на 20% в будущем году будет решать новое правительство и новый Сейм», - пояснила министр.

Чакша напомнила, что решение о продленном нормальном рабочем времени у медиков было принято в кризисные годы.

«Надо прояснить ситуацию со сверхурочными часами. В 2009 году, во время кризиса, не хватало финансирования в отрасли, и было принято решение, продлить нормальное рабочее время сотрудников до 240 часов без повышенной зарплаты. Но это поставило врачей в неконкурентную ситуацию по сравнению с другими сферами, где за сверхурочные платят вдвое больше. Только в этом году суд постановил, что с 1 января врачи должны получать за дополнительные часы работы повышенную зарплату. Все медики на сегодняшний день работают полторы ставки. С этого года сверхурочные часы сокращаются в обязательном порядке. Но мы видим, что человеческий ресурс нельзя так быстро восстановить. Чтобы появлялись новые медсестры, например, необходимо 3-4 года их обучения. Во-вторых, необходима причина, чтобы они вообще шли учиться. Для этого зарплата медиков должна повышаться не единожды, в каждый год», - сказала министр.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в мае этого года КС признал неконституционными и отменил нормы переходных правил закона о лечении, устанавливающие оплату труда лечебного персонала за продленное нормальное рабочее время.

Латвийское общество больниц предупреждает о чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения с 1 января 2019 года в связи с таким постановлением суда.