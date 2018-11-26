﻿ ПБ проверит появление флага со свастикой во время факельного шествия, Mixnews.lv

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Полиция безопасности получила заявление и начала проверку по факту появления во время факельного шествия 18 ноября флага со свастикой, пишет Rus.Lsm.lv. ПБ даст оценку возможным провокационным действиям.

На опубликованных в интернете фотографиях видно, что у подножия Памятника Свободы замечены четверо мужчин, один из которых держал в руках флаг Латвии, а на трех остальных флагах видна свастика, что является нарушением действующего законодательства. За такое нарушение установленного порядка организации шествий и пикетов, а также публичных развлекательных и праздничных мероприятий выносится предупреждение или налагается денежный штраф на физических лиц до 350 евро.

Один из четырех мужчин, по наблюдениям Rus.Lsm.lv и сайта Spektr.press, очень похож на лидера национал-радикальной организации «Центр Густава Целминьша» Игоря Шишкинса.

В связи с предпринятыми в 1997 году несколькими попытками подрыва Памятника освободителям Риги членами нелегальной организации «Перконкрустс» Шишкинс был приговорен к тюремному заключению, из которого освободился в 2001 году.

Рижская муниципальная полиция (РМП) ответила на отмеченные редакцией Rus.Lsm.lv правонарушения, указав, что, во-первых, выход с флагом полицейскими был замечен, но не сочтен нарушением, и, во-вторых, четверо «знаменосцев» являлись участниками факельного шествия Национального объединения.

В интервью Rus.Lsm.lv генеральный секретарь Национального объединения Райвис Зелтитс сообщил, что в их зоне ответственности, таких флагов не было.

«Конечно, учитывая, что шествие было длиннее километра, в любой момент кто-то может к нему присоединиться со своей символикой…. Это все невозможно проконтролировать», - пояснил он.

Фото: Калев Крелин