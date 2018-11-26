﻿ Даугавпилс купил российские трамваи вопреки возражениям политиков, Mixnews.lv

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Предприятие Daugavpils satiksme и литовская компания UAB Railvec подписали договор о покупке новых трамваев.

Литовская компания UAB Railvec выиграла конкурс на поставку новых трамваев в марте этого года. В конкурсе приняли участие две компании: Railvec, которая предложила трамваи Тверского вагоностроительного завода по цене 511 тысяч евро за транспортное средство, и SIA Virtus SV, предложившая белорусские трамваи завода "Белкоммунмаш" по цене 260 тысяч евро.

Полиция безопасности (ПБ) в мае сообщила, что не возражает против закупки, но добавила, что считает, что, возможно, в будущем это может негативно сказаться на репутации Латвии, поскольку для приобретения трамваев привлечены европейские средства.

Министр обороны Раймонд Бергманис также выражал непонимание по поводу выбранного Даугавпилсом партнера по сотрудничеству. До ответа Полиции безопасности другие чиновники и политики с подозрением относились к закупке трамваев, поскольку завод-изготовитель выпускает, например, стартовые платформы для межконтинентальных ракет, шасси для комплексов противовоздушной обороны, дизельные двигатели для подводных лодок и т. п.

Экс-глава комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Айнар Латковскис убежден, что такой договор Даугавпилс не может заключать ни в коем случае. А бывший заместитель председателя комиссии Сейма по национальной безопасности Карлис Сержантс указывал на то, что приобретать тверские трамваи для страны НАТО - стыдно и невозможно.

В МИД сообщили, что напрямую с Даугавпилсской думой по этому вопросу МИД не связывался.

Источник: Грани.lv